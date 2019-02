Exotische Exponate aus Namibia

Bettina Winkler

Beerfelde (MOZ) Fotos von afrikanischen Kindern, ein Nest der Webervögel, Schmuck von Buschleuten sowie Federn von Flamingo und Strauß – die kleine Ausstellung von Mitbringseln aus Namibia, die Kerstin Neitsch zum Seniorennachmittag in Beerfelde mitgebracht hat, zeigte interessante Exponate.

Die staatlich anerkannte Erzieherin aus Heinersdorf war drei Jahre beruflich in dem südafrikanischen Land, betreute dort Kinder in einer deutschsprachigen Kita in der Hauptstadt Windhoek. „Ich habe mich auf eine Ausschreibung beworben“, erzählt Kerstin Neitsch, die für sich eine neue Herausforderung suchte. „Die Kinder waren aus dem Haus, und ich dachte mir: Jetzt ist der richtige Zeitpunkt.“

Die 59-Jährige, die 2017 wieder in ihren Heimatort Heinersdorf zurückkehrte, hat ihr Abenteuer nicht bereut. Um so mehr freute sie sich über das Interesse der Beerfelder, die ihrem Vortrag gespannt verfolgten. „Vielen Dank für die Einladung und den netten Empfang“, sagte Kerstin Neitsch und erzählte über Historie und Lebensweise in der ehemaligen deutschen Kolonie. „Zwar ist jetzt die Amtssprache Englisch, aber in der Hauptstadt ist Deutsch immer noch weit verbreitet“, so die Heinersdorferin.

Auch für die kommenden Monate steht das Programm für die Seniorennachmittage. Am 9. März steigt im Beerfelder Freizeitzentrum eine Frauentagsfeier. Am 27. März gibt es in Jänickendorf einen Vortrag zur Kriminalprävention, am 17. April ist ein Besuch im Fürstenwalder Dom geplant.

Der Oldtimerclub Legende steht im Mai auf dem Programm und im Juni gibt es ein Sommerfest im Jugendclub. Für die Gemeinschaftsfahrt mit der Kirchengemeinde am 29. Mai gibt es noch freie Plätze. Mit dem Reisebus geht es für 59 Euro pro Person in das Lausitzer Seenland mit einer Schifffahrt auf dem Senftenberger See.