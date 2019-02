Undichte Rohre nerven Anwohner

Andrea Linne

Panketal (MOZ) Denn die Arbeitsgemeinschaft aus den Firmen Teich Tief- und Rohrleitungsbau Ahrensfelde sowie der Strabag, die den Zuschlag in dem Erschließungsgebiet mit sieben Straßen erhielt, kämpft nun ihrerseits mit einem Problem. Die in der Passeier Straße verlegte Regenentwässerung ist undicht. Immer wieder treten an verschiedenen Stellen die Defizite flüssig an die Oberfläche der noch sandigen Anliegerstraße. Die verlegten Rohre haben offenbar Lecks.

Für Dagmar Platzeck, deren Mann Joachim schwer gehen kann, ist das inzwischen kaum noch auszuhalten. Aktuell deuten vor allem aufgewühlte Sanddellen vor der Tür der Familie auf das Ungemach. Sobald es aber regnet, verwandelt sich die Masse in Schlamm. „Fünfmal wurde die Straße nun seit vergangenem Mai aufgegraben. Den Schlamm tragen wir ins Haus, außerdem kommen wir manchmal kaum vom Grundstück“, kritisiert die 74-Jährige. „Immer wieder werden die Stellen aufgegraben, dann geschlossen, ein bisschen verdichtet, aber so langsam reicht es uns“, macht die Panketalerin klar. Sie hofft sehr, dass die dadurch entstehenden Kosten nicht den Anliegern in Rechnung gestellt werden. Die Erschließungskosten fallen sowieso extrem hoch aus. Ein Grund, warum sich eine Arbeitsgruppe zuletzt mit den Beiträgen der Panketaler auseinan­dergesetzt hat. Die entsprechend modifizierten Beschlüsse für Straßenausbau- und Erschließungssatzung sollen voraussichtlich im März fallen.

Für die Gemeinde, die federführend als Bauherrin fungiert, ist das Ganze ebenso unbefriedigend. Das TEG 21 sollte eigentlich schon in diesem Jahr fertiggestellt werden. Doch immer wieder kam es zu Verzögerungen. Nun rechnet Mitarbeiter Rolf Schnabel aus dem Fachdienst Verkehrsflächen mit einer Fertigstellung des TEG 21 zwischen Straße der Jugend und Oberländer Straße nicht vor Mitte 2020. Dann sollen Passeier, Züricher, Pitztaler und Brennerstraße, Lechtaler, Brixener und Iselbergstraße auch asphaltiert und teils mit Gehweg versehen sein.

Der hergestellte Kanal in der Passeier Straße bestand die erforderliche Dichtigkeitsprüfung nicht. Gutachten waren die Folge, die aktuell nicht von einem Einbaufehler ausgehen. Allerdings muss sich die Arbeitsgemeinschaft nun eine Lösung für den offenkundig vorliegenden Materialfehler überlegen, die auf eine Beschichtung der Rohre von innen hinauszulaufen scheint. „Wir werden das genau beobachten“, verspricht Schnabel.

Aktuell ist Firma Teich aber in der Pitztaler Straße aktiv. Die Strabag will im März fortfahren. Wann es in der Passeier Straße weitergeht, hänge laut Schnabel auch von den Verhandlungen mit der Herstellerfirma der Rohre ab. „Die Gemeinde will am Ende abgeschlossene Leistungen haben“, macht Schnabel klar. Vorher werde auch keine Abnahme erfolgen.

Das Schweizer Viertel sorgte seit Jahren für Aufsehen in Sachen Straßenausbau. Anwohner der Pitztaler Straße monierten schon vor zwei Jahren die Ausbaustandards, auch im TV. Zuletzt hatte sich die CDU-Fraktion der Sorgen der Anwohner um zu hohe Erschließungsbeiträge angenommen.