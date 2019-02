Schulamt-Standort weiter ungeklärt

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Bei ihrem Besuch der Grundschule Schwärzesee hatte Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) am Mittwoch wenig Neues zum Standort der Außenstelle fürs Staatliche Schulamt mitzuteilen. Ihr Fokus lag auf den Herausforderungen für die Bildungsstätte, die immens sind.

Noch Anfang Februar hatte das Mitglied der Landesregierung verkündet, die Außenstelle „im für die Region zentralen und gut erreichbaren Eberswalde“ einzurichten. Und diese Zusage über ihren Pressesprecher Florian Engels sogar noch schriftlich bestätigen lassen. Nur der Zeitpunkt sei noch offen, hieß es da. Kurz darauf hat Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) die Bildungsministerin zurückgepfiffen, als das Kabinett in der Uckermark tagte. Seither macht sich auch die Uckermark wieder Hoffnung, die Standortentscheidung könnte zugunsten von Angermünde ausfallen.

In der Grundschule Schwärzesee ließ sich Britta Ernst nicht festlegen. „Wichtig ist doch vor allem, dass wir erkannt haben: Die Region braucht eine näher gelegene Anlaufstelle fürs Schulamt. Ich werde das Gespräch mit beiden Landratsämtern führen und so schnell wie möglich eine Entscheidung herbeiführen“, sagte sie auf MOZ-Anfrage nur, ohne einen konkreten Termin dafür zu nennen.

Barnims Landrat Daniel Kurth wiederholte, dass der Landkreis nach wie vor Eberswalde favorisiere. „Wir halten für die Außenstelle Gebäude vor und sind jederzeit gesprächsbereit“, erklärte er. Die Standortfrage dürfe nicht zu unüberbrückbaren Differenzen zwischen den beteiligten Städten führen, durch die jede interkommunale Zusammenarbeit Schaden nehme.

Und Eberswaldes Bildungsdezernent Jan König hob hervor, dass die Kreisstadt ja lange Sitz des Schulamtes gewesen sei. „Für uns ist schwer vorstellbar, dass uns die Behörde erst weggenommen wurde und dass sie jetzt, wo endlich die Korrektur dieses Fehlers ansteht, anderswo hinkommt“, sagte er. An Eberswalde führe kein Weg vorbei.

Der Standort für die Außenstelle des Schulamtes müsse politisch festgelegt werden, folglich werde sie sich dazu nicht äußern, betonte Anke Billing, die Leiterin der Grundschule Schwärzesee, von deren 371 Schüler 47,7 Prozent fremdsprachig sind, 12,9 Prozent einen sonderpädagogischen Förderbedarf haben und bei weiteren 5,9 Prozent Gleiches zu vermuten sei. Damit ist schon die gewaltige Kraftanstrengung beschrieben, die täglich von den 25 Lehrkräften erbracht werden muss, zu denen zehn Quereinsteiger gehören. „Meine Kolleginnen und Kollegen leisten hier jeden Tag aufs Neue Integrationsarbeit“, sagte die Schulleiterin, die viele Hoffnungen darauf setzt, mit der Bildungsstätte im zweiten Anlauf ins Landesförderprogramm „Gemeinsames Lernen“ aufgenommen zu werden, das 2015 aufgelegt wurde. 2017 war die Bewerbung der Grundschule abgelehnt worden. „Wir haben seither weiter an unserem Konzept gefeilt. Und stehen buchstäblich in den Startlöchern“, verkündete Anke Billing. Die ausgewählten Schulen unterrichten Schüler mit und ohne sonderpädagogischen Förderbedarf in einer Klasse und bekommen dafür zusätzliche Stellen für Lehrkräfte und sonstiges pädagogisches Personal. „Es gibt im gesamten Barnim keine Bildungsstätte, in der es einen höheren Bedarf dafür gibt“, merkte der Sonderpädagoge Reingard Wygasch an, der seit drei Jahren an der Grundschule Schwärzesee beschäftigt ist.

„Ich bin für Ihre Schule recht zuversichtlich“, erklärte die Ministerin, wies jedoch darauf hin, dass über die Anträge die Schulämter votieren würden. Bis Ende Februar werde feststehen, an welchen Bildungsstätten das Programm im neuen Schuljahr in Kraft trete. Die besonderen Sorgen und Nöte der Grundschule Schwärzesee werde sie auf jeden Fall im Auge behalten, versprach Britta Ernst.