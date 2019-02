Anekdoten aus dem Künstlerleben

Patrizia Czajor

Eisenhüttenstadt (MOZ) Franziska Troegner kennt den Weg zum Städtischen Museum. Dort war sie vor ein paar Jahren mit ihrer Autobiografie unter dem Titel „Für’s Schubfach zu dick“. Am 1. März 2019 kommt sie zurück – erneut mit einer Anspielung auf ihre Figur: „Eine Konfektionsgröße ist kein Lebensinhalt“ – so liest man in ihrem neuen Buch „Permanent trendresistent“. Schillernd und ehrlich gibt Franziska Troegner darin Anekdoten aus dem Schauspielerleben zum Besten.

Im Städtischen Museum stellt die Schauspielerin, die auch für ihr kabarettistisches Talent bekannt ist, ihr neues Buch vor.

Die Lesung beginnt im Haus an der Löwenstraße um 20 Uhr; Infos und Karten gibt es unter 03364 2146