Güter- contra Personenverkehr

Ines Weber-Rath

Frankfurt (MOZ) Brandenburg hat eine Konferenz zum deutsch-polnischen Bahnverkehr am 1. April in Brüssel initiiert. Das erfuhren die Teilnehmer einer Beratung der Regionalen Planungsgemeinschaft Oderland-Spree am Mittwoch im Frankfurter Rathaus.

Einige Weichen sind für die neuen Regionalräte, die nach der Kommunalwahl Ende Mai über die weitere Entwicklung der Region entscheiden sollen, gestellt. Zum Beispiel, was den Kampf um den Ausbau der Ostbahnstrecke und die Ertüchtigung des gesamten grenzüberschreitenden Bahnverkehrs betrifft.

„Wenn Berlin nicht mitspielt, müssen wir uns halt an Brüssel wenden.“ So kommentiert Robert Radzimanowski, Verkehrsexperte der IHK Ostbrandenburg, die auf Initiative Brandenburgs für den 1. April in Brüssel anberaumte Konferenz zum deutsch-polnischen Bahnverkehr. Radzimanowski informierte die Mitglieder des Ausschusses Regionalplanung und Regionalentwicklung der Planungsgemeinschaft Oderland-Spree am Mittwoch über den Stand der Dinge beim geforderten Bahn-Streckenausbau. Für die zu Ende 2022 vom Bund geplante Taktverdichtung auf der Ostbahnstrecke ab Müncheberg sei „die Schienen-Infrastruktur noch gar nicht vorbereitet“, sagte der IHK-Vertreter. Wenn nicht sofort mit der Planung begonnen werde, sehe er schwarz für den Termin, ergänzte der Vertreter der Kreisverwaltung von Märkisch-Oderland, Jörg Schleinitz.

Doch während er ein zweites Gleis zwischen Hoppegarten und Mahlsdorf für unabdingbar hält, erklärte VBB-Vertreter Carsten Dörnbrack in der Runde: Man untersuche derzeit, wie man den Takt auch ohne ein zweites Gleis verdichten könne. Letzteres dürfte den Naturschutzverbänden recht sein. Er habe zum zweigleisigen Ausbau der Ostbahnstrecke und ihrer Elektrifizierung „erhebliche Bedenken“, erklärte BUND-Vertreter Hans-Joachim Börner am Mittwoch. Er verwies darauf, dass die durch den Naturpark Märkische Schweiz führende Bahntrasse Wanderungswege beeinträchtige.

Neben der Ostbahnstrecke sei auch der Ausbau der anderen deutsch-polnischen Bahnverbindungen dringend geboten, betonten die Mitglieder des Regionalplanungs-Ausschusses. „Wenn der Personenverkehr auf der Strecke Berlin-Frankfurt wie geplant verdichtet wird, geht Kapazität für den grenzüberschreitenden Güterverkehr verloren“, machte Robert Radzimanowski deutlich.

Und auch auf der bislang für den Güterverkehr wenig genutzten Ostbahnstrecke sei eine stärkere Verlagerung von der Straße auf die Schiene nötig, so der Verkehrsexperte unter Verweis auf die Lkw-Schlangen auf der A12. Radzimanowski rechnet mit einem deutlich steigenden Güter-Grenzverkehr, wenn das fast fertige Bahn-Viadukt in Gorzów in Betrieb geht. Der Bund spiele „den Güter- gegen den Personenverkehr aus“, kritisierte Jörg Schleinitz.

Anfang März wollen sich Bürgermeister und Amtsdirektoren aus Ostbahn-Anrainergemeinden treffen, um ein gemeinsames Vorgehen zum Streckenausbau zu beraten. Und am 8. April lädt der VBB zum Verkehrs-Dialog nach Seelow ein, kündigte Carsten Dörnbrack an.