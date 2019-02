Kuppeln spenden Tageslicht

Steffen Göttmann

Altranft (MOZ) Die Stadt Bad Freienwalde investiert knapp 80 000 Euro in die Kita Altranft, um den Brandschutz auf den neuesten Stadt zu bringen. „Uns steht eine enorme Baumaßnahme bevor“, kündigte Kitaleiterin Charlotte Martens am Mittwochnachmittag gegenüber den Eltern an. Sämtliche Fenster zum Nachbargrundstück werden zugemauert. Stattdessen werde jeder Raum mit ein bis zwei Lichtkuppen versehen, die Tageslicht von oben spenden. Zudem werden Zwischenwände herausgenommen, so dass große Räume entstehen mit Fenstern, die sich zum Garten öffnen.

Gleichzeitig werde die Kita in Richtung des alten Hauses, das direkt an der Straße steht, erweitert. Der Altbau werde nicht angerührt. Aber ein Teil des Kita-Anbaus, der bisher ungenutzt war und leer stand, werde jetzt wieder geöffnet.

„Wir bekommen durch die Herausnahme von Wänden einen 80 Quadratmeter großen Gruppenraum“, freut sich Charlotte Martens. Auch ihr Büro werde in den „neuen“ Teil verlegt. Insgesamt gewinne die Kita 110 Quadratmeter Platz, müsse aber auch auf 60 Quadratmeter verzichten. Ein Gruppenraum im jetzigen Teil werde nur noch als Lagerraum genehmigt, weil er nur noch eine Lichtkuppel, aber kein Fenster mehr hat. „Wir würden ihn gern als Schlafraum nutzen, das geht aber nicht, weil wir im Brandfall die Kinder nicht heraus bekämen“, so die Kita-Leiterin.

Gebaut werde bei laufendem Betrieb, erläuterte Charlotte Martens. Vorbereitende Arbeiten beginnen jetzt, am 1. März geht es richtig los. Zuerst werden die bisher ungenutzten Räume hergerichtet. Seien diese fertig, dann müsse sich die Kita vorübergehend mit 80 Quadratmetern begnügen. „Wir kommen dann in den Sommer hinein und werden uns viel draußen aufhalten“, sagte die Kitaleiterin. Eine Woche werde draußen über dem Lagerfeuer gekocht. „Ich hoffe, dass die Bauarbeiter nett sind und uns etwas über ihre Berufe erzählen können“, fügte sie hinzu. Sie habe nur etwas Angst vor dem eventuellen Baulärm. Die Baufirma habe indes versprochen, die Mittagsruhe der Kinder nicht stören zu wollen.