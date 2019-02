Klare Niederlage für FV Preussen

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Der Ausschuss für Soziales, Bildung, Kultur und Sport hatte sich noch mit knapper Mehrheit dafür ausgesprochen, die für Wirtschaft und Finanzen zuständigen Volksvertreter haben den Abschluss eines Pachtvertrages mit den FV Preussen dann aber klar abgelehnt. Eberswaldes größter Sportverein muss die Hoffnung, die mit der Rathausspitze ausgehandelte Vereinbarung am Ende doch genehmigt zu bekommen, allerdings längst nicht aufgeben. Das letzte Wort hat der Hauptausschuss, der heute zusammenkommt.

Worum geht es? Der FV Preussen ist bestrebt, sein zweites Funktionsgebäude im Westendstadion, das sogenannte Leichtathletikhaus, von Grund auf sanieren zu lassen. Der Umbau der Beinahe-Ruine zu einem Sportmehrzweckhaus würde etwa 200 000 Euro kosten. Dafür stehen 150 000 Euro an Landesfördermitteln in Aussicht, die nur an Sportvereine ausgezahlt werden. Jedoch würde das Geld nur fließen, wenn der FV Preussen Eigentümer des betreffenden Gebäudes wäre oder wenigstens auf langfristige Nutzungsrechte verweisen könnte. Letzteres soll durch einen Pachtvertrag ermöglicht werden, der bis Ende 2038 Gültigkeit erlangen soll. Für den zuständigen Dezernenten Jan König steht fest, dass der Verein ein Projekt angeschoben hat, das irgendwann später ohnehin von der Stadt zu stemmen gewesen wäre. „Schließlich haben die Stadtverordneten in der bereits Ende 2015 verabschiedeten Sportentwicklungskonzeption Handlungsempfehlungen beschlossen, in der es als prioritär eingestuft wird, das Westendstadion stufenweise zu qualifizieren“, betonte Jan König im Ausschuss. „Und Sie können sicher sein, dass die Stadt nicht auf eine solch günstige Förderung bauen dürfte. Für uns würde jede andere Lösung also teurer werden“, bat der Dezernent um die Zustimmung des politischen Raums.

Indes ist es nicht der Pachtvertrag an sich, der bei den Volksvertretern gemischte Gefühle weckt. Für Unmut sorgt vor allem ein Passus, der die Stadt zu einer jährlichen Unterstützungsleistung von 12 000 Euro verpflichtet, die der Sportverein dafür verwenden soll, die Betriebs- und Bewirtschaftungskosten für das Gebäude mitzufinanzieren. Überdies wird dem FV Preussen für 2019 eine einmalige Investitionsanschubfinanzierung von 50 000 Euro in Aussicht gestellt, die seinen Eigenanteil an der Förderung abdeckt.

Im Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen monierten gleich mehrere Mitglieder, unter anderem Lutz Landmann (SPD) und Conrad Morgenroth (Bürgerfraktion Eberswalde, dass diese finanziellen Zuwendungen gegen die erst im Dezember vorigen Jahres verabschiedete Sportförderrichtlinie verstoßen würde, die eine Gleichbehandlung aller Vereine vorsehe.

Der Ausschussvorsitzende Danko Jur, zugleich Präsident des FV Preussen, hat sich zu Beginn der Debatte für befangen erklärt und auch nicht an der Abstimmung teilgenommen.