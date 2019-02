Land erweitert Deichhaus

Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) Das Deichhaus in der Goethestraße in Bad Freienwalde beherbergt weiter die Nebenstelle des Landesamtes für Umwelt. Dass in dem Gebäude 95 Quadratmeter leer stehen, hat zu Irritationen geführt. „Bei dem Leerstand handelt es sich um eine ehemalige Wohnung, die nach Auszug der Mieterin nicht mehr belegt wurde“, stellte der Landtagsabgeordnete Marco Büchel (Linke) klar. Er hatte im Landtag eine kleine Anfrage an das Landesumweltministerium gestellt. Die Antwort: „Das Landesamt für Umwelt hat zu keinem Zeitpunkt den Standort aufgegeben. Im Gegenteil, er wurde durch zusätzliche Mitarbeiter gestärkt. Es ist geplant, die ehemalige Wohnung zu Büroräumen umzubauen und damit im Erdgeschoss Platz für einen Beratungsraum zu schaffen.“ Das Deichhaus sei von großer Historie und Bedeutung für die Region, so Büchel.