„Große Gerechtigkeitslücke“

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Die Pfeilstraße wird 2019 definitiv ausgebaut. Dies erklärte Bürgermeister Friedhelm Boginski auf Anfrage. Das Projekt werde unabhängig vom Ausgang der aktuellen Debatte um die etwaige Abschaffung der Straßenbaubeiträge im Land Brandenburg realisiert. Denn die Pfeilstraße sei verkehrstechnisch von zentraler Bedeutung.

Darüber hinaus soll in diesem Jahr der Fliederweg in Nordend ausgebaut werden, eine Anliegerstraße. Die Anwohner hätten sich mehrheitlich für das Projekt ausgesprochen. Die Mittel für die Vorhaben seien in den kommunalen Haushalt eingestellt.

Wie es dann mit dem Thema Straßenbau in Eberswalde weitergeht, vermag auch Boginski nicht zu sagen. Er spricht von einer „unsäglichen“, lähmenden Diskussion, einem „Fiasko, das bei den Kommunen endet“. Und selbst die Bürgerschaft, ist das Stadtoberhaupt überzeugt, würde nicht unbedingt von einer Abschaffung der Straßenbaubeiträge profitieren. Allenfalls einzelne.

Schon jetzt sei die Verwirrung groß. „Wann gilt Landes-, wann Bundesrecht?“, räumt das Stadtoberhaupt ein. Für welche Straßen ist das Baugesetzbuch anzuwenden, für welche das Kommunale Abgabengesetz (KAG)? Das sei, trotz einschlägiger Gerichtsurteile, den Bürgern schwer zu vermitteln. Bei Abschaffung der Straßenbaubeiträge im Land käme es aus seiner Sicht zudem zu einer „hohen Gerechtigkeitslücke“. Die einen müssten zahlen, die anderen nicht. Überdies: Wird allein die Kommune künftig in die Pflicht genommen, weil die Anlieger keine Beiträge nach KAG mehr zahlen müssten, zahle letztlich die Allgemeinheit. Alle Steuerzahler würden zur Kasse gebeten. Der Mieter in der Platte zahle den Ausbau einer Anliegerstraße beispielsweise in einem Eigenheimgebiet mit. „Ist das gerecht?“, fragt Boginski, der davon ausgeht, dass im Zweifel stets Justitia bemüht werde.

Ganz zu schweigen davon, dass die Kommune ohnehin mit Blick auf die Vielzahl der Straßen völlig überfordert wäre. Der Einsatz des Steuergeldes hier würde Lücken „an der anderer, nicht minder wichtiger Stelle“, reißen. Etwa im Bereich Schulen und Kitas. Zu befürchten sei deshalb eine Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer B. Mit der Konsequenz, dass wieder die Mieter belastet werden.

Und selbst der Ruf mancher Kommunen, das Land möge den Ausfall der Anliegerbeiträge kompensieren, dürfte aus Sicht von Boginski verhallen. „Nehmen Sie die Altenhofer Straße. Seit 25 Jahren fordern wir die Sanierung. Und nichts passiert“, verweist der Rathauschef auf ein Beispiel.

„Ich bin für die Entlastung der Bürger“, stellt er klar. „Aber man sollte sehr genau überlegen, wie die Bürger entlastet werden können. Moderat.“ Boginski denkt etwa an eine Vereinfachung der Ratenzahlung. Und er verweist darauf, dass jene Bundesländer, die die Straßenbaubeiträge abgeschafft haben, keine positiven Erfahrungen gemacht hätten. Im Gegenteil.