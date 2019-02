Nachfahren von Brockhusen am Schweizerhaus

Doris Steinkraus

Seelow (MOZ) Die MOZ berichtete unlängst von den engen Beziehungen des einst renommierten Malers Theo von Brockhusen. Regionalhistoriker Reinhard Schmook hatte dazu recherchiert. Im Nachgang verweist er jetzt auf den 100. Todestag Brockhusens im April. Dies wäre sicher ein guter Anlass, um an ihn zu erinnern.

Theo von Brockhusen hatte Hildegard Bothe, Tochter des Seelower Oberamtmanns und Domänenpächters Karl Bothe, geheiratet. Dadurch war er oft in Seelow und hinterließ Ansichten, nicht nur von der Domäne, die es heute nicht mehr gibt. Die Domäne befand sich einst im Bereich des späteren KfL. Sein großes Ölbild „Amtshof in Seelow“ brachte Brockhusen 1910 den Großen Preis der Stadt Berlin ein. Seine Kunst stand zwischen Impressionismus und Expressionismus und war sehr angesehen.

Aus Sicht des Historikers wäre es für den Heimatverein Schweizerhaus eine lohnende Aufgabe, sich dieses Kunst-Kapitels Stadtgeschichte anzunehmen. Denn es zeige sich, dass es viele Verbindungen zu jenen Künstlern gab, die auf dem Areal des Kunstmäzen und Bankiers Hugo Simon weilten.

Reinhard Schmook fand heraus: Nachdem am 6. Juni 1913 einige namhafte Künstler wie Max Liebermann aus der Berliner Secession, einer avantgardistischen Künstlervereinigung, ausgetreten waren, formierten sie sich im Februar 1914 zur neuen Gruppe in der Freien Secession. „Brockhusen wurde Gründungs- und Vorstandsmitglied. Zum ersten Vorstand gehörten außer ihm Hans Baluschek, Ernst Barlach, Max Beckmann, Rudolf Grossmann, Curt Herrmann, Georg Kolbe, Max Pechstein und Waldemar Rösler, Künstler, deren Bilder heute sehr teuer gehandelt werden.“

Im Februar 1918 löste Brockhusen Curt Herrmann in der Präsidentschaft der Freien Secession ab. Das unterstreicht seine Stellung zu jener Zeit in der Kunstszene.

Am 20. April 1919 starb Theo von Brockhusen an seinem langjährigen Lungenleiden. Er wurde auf dem Evangelischen Kirchhof Berlin-Nikolassee beerdigt. Seine Frau überlebte ihn um 48 Jahre. Sein Grabmal auf dem Berliner Friedhof stammt von dem Bildhauer Fritz Klimsch (1870-1960). Auf einem Postament aus Muschelkalkstein steht die Plastik „Der Abend“ aus belgischem Granit. „Diese 1915/16 entstandene Skulptur befand sich in der Sammlung Brockhusens und wurde schließlich sein Grabdenkmal“, so Schmook.

Für den Heimatverein Schweizerhaus ist Brockhusen, dessen Namen bis vor kurzem zumindest in Verbindung mit Seelow nur wenigen bekannt gewesen sein dürfte, schon einige Zeit Thema. „Wir sind natürlich bei unseren Nachforschungen auch auf ihn gestoßen“, berichtet Vereinsvorsitzende Marion Krüger. Hugo Simon war ein großer Kunstmäzen. Immer wieder waren renommierte Maler, Dichter und Bildhauer Gast im Schweizerhaus. „Brockhusen war ein Weggefährte von Max Pechstein, der nachweislich wiederholt in Seelow weilte. Schon deshalb hat der Verein bereits Unterlagen aus dem Geheimen Staatsarchiv zu Brockhusen beschafft“, so die Vereinsvorsitzende. Es habe auch schon Kontakte zu Nachfahren von Brockhusen gegeben. Tochter und Enkeltochter zählten bereits zu den Gästen auf dem wieder erwachenden Areal. „Wir werden uns mit diesem Kapitel noch intensiv beschäftigen. Allerdings sind momentan viele andere Aufgaben zu lösen, können uns erst in einigen Monaten damit beschäftigen“, so Marion Krüger. Brockhusen passe natürlich bestens zum Schweizerhaus.