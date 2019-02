Beiträge für Straßenbau diskutiert

Nadja Voigt

Neureetz (MOZ) Seit langem regt Gemeindevertreter Kurt Müller aus Neurüdnitz an, die Gemeinde Oderaue möge sich im Zusammenhang mit denen in der Diskussion stehenden Straßenbaubeiträgen positionieren. Nun haben sich die Kommunalpolitiker von Oderaue zu einem Schreiben durchgerungen, das den Willen der Kommunalpolitiker in diesem Zusammenhang gegenüber der Landesregierung dokumentieren soll.

Ohnehin gebe es dazu derzeit einen parlamentarischen Prozess dazu, sagte Amtsdirektor Karsten Birkholz bei der jüngsten Gemeindevertretersitzung in Neureetz. Allerdings, sagte der Verwaltungschef, aus seiner Sicht müsse vom Land Brandenburg sichergestellt sein, dass, falls die Straßenbaubeiträge abgeschafft werden würden, die Kommunen finanzielle Mittel erhielten. Denn das, was sonst die Anlieger über den Beitrag in zum Teil erheblicher Höhe zusteuern, würde dann wegfallen. „Wir als Kommunen brauchen also Mittel. Dazu muss sich das Land bekennen. Denn es fehlen Millionen“, machte der Amtsdirektor deutlich. Bei einer Abschaffung der Beiträge müssten die Kommunen die Mittel zu 100 Prozent selbst stemmen. „Es wäre schön, wenn wir dafür vom Land Geld bekommen“, forderte Karsten Birkholz. Das größte Problem, befürchtet der Verwaltungschef aus Wriezen, könnte sein, dass es eine Ermessensregelung gibt. „Dann sind wir die Doofen“, so Karsten Birkholz. „Denn dann würde das Land die Probleme auf die kommunale Ebene übertragen, wenn es hieße, die Gemeinden können Beiträge erheben.“

In vielen Bundesländern, sagte Kurt Müller, sei das schon lange geregelt. „Der Druck muss aufgebaut werden, wir lassen uns zu viel gefallen“, so der langjährige Kommunalpolitiker weiter. „Das Thema muss generell vom Tisch.“ Zwar sei sein Vorstoß nur eine Willensbekundung, so Müller. „Denn wir machen die Gesetze ja nicht.“ Aber die Dörfer im Oderbruch bräuchten, um lebendig zu bleiben, neue Bewohner. Und eben gut ausgebaute Straßen, die nicht von denen bezahlt würden, die daran wohnen, sondern von allen, die sie benutzen. „Sonst zieht hier gar keiner mehr her“, ist der Neurüdnitzer überzeugt.

Auch, schloss sich Oderaues Bürgermeister Bodo Schröder dem Ansinnen an, hätten vor allem Rentner Angst vor Straßensanierungen, weil sie sich die mit schmalen Renten gar nicht leisten könnten, so der Neu­reetzer.