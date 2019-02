Runder Tisch soll Diskussion versachlichen

Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Beim Thema „Gasbohren“ kann es unter Touristikern keine zwei Meinungen geben, hoffte Ralph Riesenberg als Mitglied der Bürgerinitiative „Gegen Gasbohren“. Und dennoch haben es die Mitglieder des Fremdenverkehrsvereins Zehdenick am Dienstagabend zunächst abgelehnt, sich mit einem Protestbrief an das Wirtschaftsministerium des Landes Brandenburg zu befassen. Das Thema wurde bis zum nächsten Stammtisch des Vereins vertagt, der in der zweiten März-Hälfte stattfinden soll.

Bis dahin wollen die Zehdenicker Stadtverordneten für eine Versachlichung der Diskussion um das Pro und Kontra einer möglichen Erdgasförderung im Feld Zehdenick-Nord sorgen. Zurzeit sei einfach zuviel Hysterie im Spiel, die eine sachliche Auseinandersetzung mit dem komplexen Thema erschwere, konstatierte Zehdenicks Wirtschaftsfördererin Uta Kupsch. Sie gehört seit Dienstag auch dem Vorstand des Fremdenverkehrsvereines an, wurde einstimmig von den Mitgliedern gewählt. Sie ersetzt Ex-Bürgermeister Arno Dahlenburg (SPD), der als Hauptverwaltungsbeamter Ende 2018 auf eigenen Wunsch in den Ruhestand versetzt wurde. Stadtverordnete und -verwaltung hätten sich darauf geeinigt, für Mitte März, das genaue Datum stehe noch nicht fest, einen Runden Tisch mit Experten einzuberufen, um alle Meinungen zu dem Thema Erdgasförderung zu hören. Zugesagt habe bereits das Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe, ob auch Mitarbeiter des Wirtschaftsministeriums eingeladen werde, stehe noch nicht fest. Auch die Sprecher der Bürgerinitiative „Gegen Gasbohren“ Templin/Zehdenick würden zu dem Termin eingeladen, allgemein öffentlich sei der Runde Tisch aber nicht.

Dass das Bohren nach Erdgas den Tourismus in der Region nachhaltig schädigen könnte, befürchten auch Gabriele und Werner Haubner, die einen Pferdehof mit Ferienwohnungen in Kappe betreiben und Mitglied in der Marketinggesellschaft „Pro Agro“ sind, der sich der Förderung des ländlichen Raums verschrieben hat. Die Mitglieder von Pro Agro würden sich bei ihrer nächsten Vorstandssitzung mit dem Thema Erdgas beschäftigten, berichteten die Haubners.

Aufs Schärfste verurteilte die Wirtschaftsförderin Uta Kupsch die Sabotageakte gegen die Firma Jasper Resources im Rahmen der seismischen Untersuchungen. Durch das Zerschneiden von Kabeln sei ein Schaden in Höhe von 25 000 Euro entstanden. „Man kann ja gegen etwas sein, aber so etwas ist unfair. Das ist ein Unternehmen wie jedes andere auch“, stellte Kupsch fest. Sie rief zu einem sachlichen Dialog auf. Auch Heike Thomas, Betreiber eines Ferienhofes in Klein-Mutz, forderte: „Man sollte sachlich bleiben.“ Nach einem Gespräch mit einem Geologen habe sie einen anderen Blick auf das Thema gewonnen.(ris)