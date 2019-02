Debatten über Gehwegbau in Jahnsfelde

Cornelia Link-Adam

Jahnsfelde (MOZ) „Wie gehen wir damit um, wenn durch den Landtag die Straßenausbaubeiträge gekippt werden? Wie positionieren wir uns als Gremium dazu?“ Diese Fragen stellte Gerd Seume am Montagabend seinen Kollegen vom Ortsbeirat bei ihrem Zusammentreffen im Gebäude der Alten Schule zur Diskussion.

Hintergrund ist, dass Jahnsfelde in der Trebnitzer Straße die Erneuerung des Gehwegs plant, was nach bisherigem Stand finanziell auch auf die Anlieger umgelegt werden soll. Ortsbeirats-Mitglied Wolfgang Stenzel berichtete dazu von mehreren Treffen mit der Müncheberger Verwaltung, die das bisherige Verfahren zur Kostenbeteiligung der Anlieger so weiterführen will, solange keine neue Satzung in Kraft ist. So wurde es jüngst auch im Bau-Ausschuss von Müncheberg verkündet. Allerdings seien veränderte Parameter aufgetreten, so Stenzel. Ursprünglich hatte der Planer erzählt, man müsse für den Gehwegausbau kein weiteres Land zukaufen, plötzlich sei dies doch notwendig. Die Anlieger würden jetzt durch entsprechende Post darüber informiert.

„Damit ist doch aber das ganze Verfahren hinfällig“, so Stenzel. Die Planung sei falsch, da könne man auch nicht ohne weiteres auf Anliegerbeiträge pochen. Ortsvorsteher Bernd Gohlke hatte sich dazu schon mit der Bürgermeisterin Uta Barkusky getroffen. Demnach seien Flächenankäufe nun doch notwendig weil der Landesbetrieb Straßenwesen das Arbeiten am Straßenkörper zum Setzen der Borde nicht zulässt. „Da muss eine Anliegerversammlung erfolgen“, so Gohlke. Das Verfahrensweise fand er nicht in Ordnung. Um die Erneuerung des 200 Meter langen Gehwegs kämpfe man als Ortsteil schon viele Jahre. Daher war er dafür, abzuwarten, was der Termin mit den Anliegern bringe, um im Interesse derer zu handeln. „Wenn das Gesetz wirklich gekippt wird, muss man ja auch noch gucken ab wann das greift.“ Bis der Ankauf von Flächen geklärt ist, es eine Anliegerversammlung gab und neue Pläne vorliegen, verweigert der Ortsbeirat bis auf weiteres dem Bauprojekt nun seine Zustimmung. „Wir pochen doch nicht weiter auf Beiträge und lassen uns doch dafür nicht von den Bürgern durchs Dorf prügeln“, stellte das Trio klar.