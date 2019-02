Rauchende Köpfe, dampfende Kartoffeln

René Matschkowiak

Frankfurt (Oder) (MOZ) Am Frankfurter Gauß-Gymnasium wetteiferten am Mittwoch junge Bio-Asse aus ganz Ostbrandenburg. Die besten von ihnen werden am Brandenburg-Finale der Biologie-Olympiade teilnehmen.

Nicht nur Köpfe auch Kartoffeln qualmten beim Regionalfinale Ost der Biologie-Olympiade am Gauß-Gymnasium. 58 Schüler der Klassen 7 bis 10 aus Ostbrandenburg kämpften um den Einzug ins Brandenburg-Finale, das am 20. Mai ebenfalls am Gauß-Gymnasium stattfindet. Qualifizieren konnten sich die drei Besten jeder Klassenstufe.

Mit den Lehrern der teilnehmenden Schulen hat sich der Landesbeauftragte der Biologieolympiaden, Frank Heinrich, der auch am Gauß-Gymnasium lehrt, die Fragen und Experimente ausgedacht. „Es ist natürlich so, dass die Schüler lieber experimentieren“, weiß er aus Erfahrung.

In diesem Jahr sollten die Schüler der unteren Jahrgänge mit Hilfe von Kartoffeln die sogenannte Bergmannsche Regel nachweisen. Diese besagt, dass gleichwarme Individuen derselben Art in kälteren Regionen eine höhere Körpergröße aufweisen. So ist die durchschnittliche Körpergröße von Pinguinen in der Nähe des Äquators geringer als die der Kaiserpinguine am Südpol. Zum Beweis wurden kleine und große Kartoffeln erhitzt. Die Temperaturkurve bei der Abkühlung wurde von den Schülern aufgezeichnet. Das Ergebnis, dass die kleineren Kartoffeln schneller abkühlen als die größeren, bestätigte, dass, je größer ein Individuum ist, in kalter Umgebung entsprechend weniger Energie verbraucht.

Insgesamt zeigt sich Frank Heinrich mit der Förderung des Biologieunterrichts an den Schulen zufrieden. „Immerhin lernen die Schüler für die Bioolympiade mehr als sie müssten“, lobt er die Teilnehmer. Von den 14 Teilnehmern des Gauß-Gymnasiums der Klassenstufen 7 bis 10 konnten sich mit Sophie Bittner, Joshua Remenz, Joris Witte, Finn Quosdorf, Ray Klauck und Baldur Fernsler insgesamt sechs Schüler für das Brandenburg-Finale qualifizieren.