Zeitloser Alles-Notierer

Inga Dreyer

Berlin Bei der Fülle an Veranstaltungen im Fontane-Jahr 2019 könnte einem schwindelig werden. 450 wurden jüngst gezählt, berichtet Brigitte Faber-Schmidt, Geschäftsführerin von Kulturland Brandenburg, am Mittwoch bei der Vorstellung des Programmes in der Vertretung des Landes Brandenburg beim Bund.

Und das sind noch längst nicht alle. Hinzu kommen Lesungen und andere Formate, die außerhalb des zentralen, „fontane.200“ überschriebenen Programmes in Trägerschaft der Brandenburgischen Gesellschaft für Kultur und Geschichte und der Universität Potsdam organisiert werden.

Zum Auftakt wird am 30. März die Leitausstellung in Neuruppin, der Geburtsstadt Fontanes, eröffnet. „Leitausstellung“ deshalb, weil der Blick auf Fontane geleitet werden soll, erklärt Kurt Winkler, der wie Brigitte Faber-Schmidt Projektleiter von fontane.200 ist. Die Ausstellung liefere keine fertige Deutung. Vielmehr solle die Wahrnehmung auf Aspekte gelenkt werden, die sonst nicht im Fokus der Fontane-Rezeption stehen.

Als der Autor mit 57 Jahren seinen ersten Roman schrieb, hatte er bereits ein Schriftstellerleben hinter sich, betont Winkler. Fontane war Journalist, Theaterkritiker, Briefeschreiber – und ein unermüdlicher Sammler. „Ein Alles-Notierer und Viel-Korrigierer.“

Die Ausstellung im Museum Neuruppin widmet sich deshalb dem Prozess des Schreibens. Besucher können erfahren, wie Fontane gearbeitet hat – auch anhand von seinen Notizbüchern. Auch seine charakteristischen Wortkreationen spielen eine Rolle – und führen die Besucher aus dem Museum hinaus in die Stadt.

Die Programmplanung scheint der Versuchung widerstanden zu haben, einen rein romantischen, heimattümelnden Blick auf den Autor zu werfen. Der identitätsstiftende Charakter seines Werkes wird zwar betont – so spricht Friedrich-Wilhelm von Rauch, Geschäftsführer der Ostdeutschen Sparkassenstiftung, von einer „Intensivierung des Brandenburg-Gefühls“.

Und doch verspricht das Programm eine intensive Auseinandersetzung mit dem Autor und seiner Wirkungsgeschichte, die über seine Bedeutung als Tourismusmagnet und Identitätsstifter hinausgeht. Bei einem internationalen Kongress steht etwa Fontanes Medieninszenierung im Mittelpunkt.

Als die Vorbereitungen des Jubiläums-Marathons vor drei Jahren begannen, sei klar gewesen, dass es nicht um das klassische Bild des älteren Herren am Schreibtisch gehe, sagt Hajo Cornel von der Universität Potsdam, der dritte Projektleiter von fontane.200. Zu Beginn sei sich das Team nicht so sicher gewesen, wie viel Aufmerksamkeit der Name Fontane wecken könne, verrät er. Zu den Veranstaltungen zu seinem 100. Todestag im Jahre 1998, die sich auf Berlin konzentrierten, sei vor allem älteres Publikum gekommen.

Vermag Fontane im Jahre 2019 überhaupt noch die Gemüter erregen? Offensichtlich schon. „Es gibt großes Interesse“, berichtet Hajo Cornel. Brandenburgs Wissenschafts- und Kulturministerin Martina Münch (SPD) unterstreicht, wie modern der Schriftsteller damals wie heute sei. Die Vermutung, dass die Beschreibungen der preußischen Gesellschaft heute etwas sperrig wirken, treffe nicht zu. So berichtet die Politikerin von Jugendlichen, die von der Lektüre der Romane begeistert waren. „Fontane ist einfach zeitlos und hat uns auch heute noch etwas zu sagen.“

Was genau er uns zu sagen hat, kann 2019 ausführlich erkundet werden – ob bei den Fontane-Festspielen in Neuruppin oder Veranstaltungen des Filmmuseums Potsdam, das Buch-Verfilmungen an ihren Drehorten präsentiert. Orientierung bietet dabei eine App, mit der man relevante Orte in Berlin und Brandenburg erkunden kann.

Das Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte in Potsdam beschäftigt sich mit Fontane als Entdeckungsreisendem. Passend dazu verleiht die Landesregierung in Kooperation mit der Stadt Neuruppin erstmals einen mit 40 000 Euro dotierten Literaturpreis an einen Autor oder eine Autorin von Reiseliteratur aus Brandenburg. 1,87 Millionen Euro Landesgeld flossen und fließen zwischen 2017 und 2020 in die Organisation des Jubiläums-Jahres, berichtet Martina Münch.

Auch junge Leute sollen auf den Fontane-Geschmack kommen – und zwar, indem man sie mit ihren eigenen Medien lockt. In Computerspielworkshops entwickeln sie Games – natürlich mit Fontane-Bezug. So wird der Schriftsteller womöglich noch zum Superhelden.

Eröffnung des Fontane-Jahres am 30.3., 14 Uhr, in der Kulturkirche Neuruppin, 16.30 Uhr Eröffnung der Leitausstellung „fontane.200/Autor“ im Museum Neuruppin, Programm unter fontane-200.de