Genügend Kandidaten vorhanden

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Bis 21. März, 12 Uhr, können bei der Wahlleiterin im Rathaus Wahlvorschläge für die Wahl zur Stadtverordnetenversammlung am 26 Mai eingereicht werden. Zwei Parteien haben ihre Listen schon fertig. Kandidaten gibt es ausreichend.

Am 26. Mai werden in Eisenhüttenstadt die Stadtverordneten neu gewählt. Insgesamt 32 Sitze sind zu vergeben. Bis zum 21. März müssen Interessenten ihre Wahlvorschläge im Rathaus bei der Wahlleiterin melden.

Von den bisher in der Stadtverordnetenversammlung vertretenen Fraktionen sind die CDU und die Linken am weitesten. Die CDU geht mit sechs Kandidaten ins Rennen. Die Liste wird von der bisherigen Fraktionsvorsitzenden Marina Marquardt angeführt, die sich per Losentscheid gegen der Stadtverbandsvorsitzende Ingrid Freninez durchsetze, die Platz zwei der Liste belegt. Es folgen Günter Luhn, Lars Engelmann, Marina Luhn und Rudolf Danschke. Die CDU-Fraktion ist bisher mit fünf Stadtverordneten vertreten.

Auch die Linke, die bisher eine Fraktion mit acht Mitgliedern stellt, hat ihre Kandidatenaufstellung abgeschlossen. Zwölf Kandidaten und Kandidatinnen haben sich bereit gefunden, sich der Wahl zu stellen. Es sei eine Mischung aus bisher schon Aktiven und Neuen, sagt Heidi Wiechmann, Vorsitzende der Linken in Eisenhüttenstadt. Vor allem habe eine Verjüngung stattgefunden. Genügend Interessenten zu finden, sei nicht das Problem gewesen. Die Liste wird von Jörg Mernitz angeführt, der Fraktionsvorsitzender ist. Auf Platz zwei folgt Heidi Wiechmann.

Die SPD, die mit neun Stadtverordneten die größte Fraktion bisher stellt, wird ihre Liste in der kommenden Woche aufstellen, sagt Fraktionsvorsitzender Holger Wachsmann. Es werde wieder eine Mischung geben aus Leuten, die Parteimitglieder sind und Parteilosen.

Auch die Bürgervereinigung Fürstenberg/Oder hat noch keine endgültige Liste aufgestellt. Man werde mit ausreichend Kandidaten antreten, erklärt der Vorsitzende Erich Opitz. Die Bürgervereinigung, die mit vier Angeordneten in die Stadtverordnetenversammlung eingezogen war, bildete mit der Vertreterin von Bündnis90/Die Grünen und dem Piraten-Vertreter eine Fraktion.

Die Piraten werden sich auch mit einer Liste zur Wahl stellen, auf der drei Kandidaten stehen, sagt Frank Behr, der jetzt schon Stadtverordneter ist. Er werde auch wieder antreten, erklärte er der MOZ.

Ob die Partei Bündnis 90/Die Grünen eine Liste aufstellen, war nicht in Erfahrung zu bringen.

Definitiv mit einer eigenen Liste wird die AfD zur Wahl antreten. Beschlossen werden soll die Anfang März, sagt Egon Niemack, der in dieser Legislaturperiode von der Fraktion der Bürgervereinigung zur AfD gewechselt ist. Bei der letzten Wahl hatte sich der kuriose Umstand ergeben, dass die beiden AfD-Kandidaten so viel Stimmen bekommen haben, dass ihnen eigentlich noch ein dritter Sitz zugestanden hätte. Da die Liste aber nur zwei Personen umfasste, blieb der dritte Sitz leer. Die Stadtverordnetenversammlung bestand deshalb auch nur aus 31 Abgeordneten.

Derweil ist im Amtsblatt die erste Wahlbekanntmachung erschienen. Darin steht unter anderem die Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen. Nicht nur Listen von Parteien, Vereinigungen und Wählergruppen können antreten, sondern auch Einzelpersonen, die aber Unterstützerunterschriften benötigen.