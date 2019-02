Linker will mit Wohnen für Ältere punkten

Uwe Spranger

Neuenhagen (MOZ) Mehr als zwei Jahrzehnte hat Militz in der Kommunalpolitik mitgemischt. Der 72-Jährige fungierte zuletzt als „Berater“ der Linken und sollte nach der Bürgermeisterwahl 2018 ein Konzept für die Kommunalwahl erarbeiten. Die „graue Eminenz“ der Linken zeigte sich erstaunt über die Entwicklung.

„Militz bleibt links, bis er in die Kiste geht“, stellt der Neuenhagener vorweg. Auch er kennt den Trend, dass der Zuspruch für die etablierten Parteien inklusive der Linken den Bach herunter geht. „Die Frage ist, was machen wir dagegen. Wir müssen es wenigstens probieren“, sagt er und wirft manchem im Ortsverband vor, dass er nicht mehr kämpfen könne. Er bezeichnet das Alternativwerk seiner Parteiführung als „uninspiriert und profillos“. Alles sei weichgespült, Unterschiede für Wähler kaum erkennbar. „Früher waren wir stark, weil wir die kommunale Entwicklung vorangetrieben haben“, blickt er zurück. Und nach vorn. Denn da möchte er seine Partei wieder hinbringen.

Wenn man dem Erstarken der AfD und ähnlicher Kräfte begegnen wolle, müsse man der zunehmenden sozialen Ausgliederung und Verunsicherung breiter Schichten entgegentreten, sagt er. Und auf kommunaler Ebene eine konstruktive Politik zu Themen anbieten, die viele Bürger in ihrem täglichen Leben erreicht. Damit könne das Wahlverhalten auf kommunaler, Landes- und Bundesebene nachhaltig beeinflusst werden.

Als solche Themen hat er in Neuenhagen und auch Hoppe-garten, deren Interessenlage ähnlich sei, die Schulentwicklung und das Fehlen von altersgerechtem Wohnraum identifiziert. Bis 2030 würden nur zwei Bevölkerungsgruppen gravierend zunehmen, von denen eine die der 6- bis 18-Jährigen sei. Der mit Abstand stärkste Zuwachs sei in der Gruppe ab 65, noch konzentrierter in der der über 80-Jährigen zu verzeichnen. Beide müssten in den Fokus gerückt werden.

Militz liegen insbesondere die Älteren am Herzen, weil in nächster Zeit die Generation mit den „gebrochenen Biografien“ ins Rentenalter komme, die Erfahrungen mit Arbeitslosigkeit und niedrigen Löhnen gemacht hat. Also nicht mit üppigen Renten rechnen kann. Es gebe zwar Kapazitäten bei Pflegeheime und betreutem Wohnen, das Angebot für selbst bestimmtes Wohnen im Alter sei aber in beiden Orten unterrepräsentiert.

Der 72-Jährige erinnert daran, dass beide Gemeinden über gemeindeeigene Unternehmen verfügen, durch die sowohl Schul- als auch Wohnungsbau realisiert werden könnten. Schließlich habe die KENeu seinerzeit auch das Ensemble am Schäferplatz entwickelt, so der langjährige Aufsichtsrat. „Wenn wir nun erklären, die KENeu baut 100 oder 200 solche Wohnungen, dann ist das mal eine Ansage.“

Kommunaler altersgerechter Wohnungsbau bietet aus seiner Sicht mehrere Vorteile: Durch Bereitstellung solcher Wohnungen könne auf Kinder- und Familiennachzug aber auch auf Ansiedlung von fehlenden Lehrern Einfluss genommen werden und die Vermietung wäre langfristig sichere Einnahmequelle für die Kommunen. Nicht zuletzt seien die Immobilien renditesichere Anlagen und Kredite derzeit günstig zu haben.

Militz hebt auch auf das Problem Trainierbahn ab. Die Themen Grundschule und kommunaler altersgerechter Wohnungsbau könnten damit konstruktiv verknüpft werden. So könnte die Rennbahn GmbH betriebswirtschaftlich nicht notwendige Flächen bereitstellen für den Bau einer Grundschule als Ersatz für die Fallada-Schule und durch Erweiterung des geplanten Stall-/Dienstwohnungsbaus für altersgerechtes Wohnen im geeigneten Randbereich. So könnte analog zu Bollensdorf auch im Norden ein Ortskern entwickelt werden.

Für den Ortsvorsitzenden der Linken Arno Gassmann sind Militz’ Thesen ein „Schritt der Vorarbeit“ gewesen, noch von seinem Vorgänger Sven Kindervater beauftragt. Das Material sei „teilweise eingeflossen“, sagt er. Da es „noch keine Beschlusslage“ gebe, wollte er auf Inhalte noch nicht eingehen, sondern erst nach der Runde am Freitag.