Im Gespräch bleiben

Frankfurt (Oder) (MOZ) Es ist zuletzt bundesweit erstaunlich ruhig geworden um die AfD. Außer von internen Streitigkeiten ist wenig zu hören. Das könnte auch daran liegen, dass die anderen Parteien ihre Scharmützel untereinander eingestellt haben und den Wählern endlich mal wieder liefern – etwa den Kompromiss zum Kohleausstieg. Auch der nervende Diesel-Zwist bestimmt nicht mehr die Schlagzeilen.

Andere Themen rücken in den Fokus – Konflikte mit den USA oder China, in Brandenburg der Fachkräftemangel und die Pflege-Problematik. Dazu fällt der AfD wenig ein. Wer es nicht glaubt, möge via Internet mal die Sitzung eines Landtags-Ausschusses verfolgen. Es ist frappierend, wie wenig dort von den AfD-Abgeordneten kommt, wenn sie überhaupt anwesend sind.

Sich von Forscher-Seite dem zu widmen, was diese Partei für viele Leute anziehend macht, ist ein richtiger Schritt. Angst, Wut und Empörung sind Gefühle, derer sich niemand schämen muss. Die Aufgabe ist, miteinander im Gespräch zu bleiben.