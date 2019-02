Schüler können Stadt verändern

Annika Funk

Strausberg (MOZ) Mit einer Wahlparty feiern sie ihren Sieg: 18 Kinder und Jugendliche haben in diesem Jahr erstmals für das Kinder- und Jugendparlament (KJP) in Strausberg kandidiert und konnten am Mittwoch ihre Wahlergebnisse gemeinsam mit den zwölf bereits gewählten Mitgliedern feiern.

„Mein Ziel ist es, am Ende eine Stadt mit so vielen Freizeitangeboten zu haben, dass man sich nicht entscheiden kann“, steht als Ziel auf einem der Bewerbungsbögen. Bis zum 10. Februar konnten sich die Schüler ab Klassenstufe 5 mit einem Steckbrief, der die Interessen und Ziele ihrer Position als Parlamentarier enthielt, auf einen Sitz im Gremium in der Stadtverwaltung bewerben. Die Kandidaten kommen von der Grundschule am Wäldchen, der Vorstadt-Grundschule, der Grundschule am Annatal, dem Theodor-Fontane-Gymnasium, dem BundtStift-Gymnasium, der Lise-Meitner-Oberschule und der Förderschule Clara Zetkin.

Die kommissarische Schulleiterin der Lise-Meitner-Oberschule, Andrea Friedland, sieht eine Besonderheit in der Wahl. Vor allem für die siebenten Klassen sei es wichtig, diesen demokratischen Prozess kennen zu lernen, da dies in diesem Jahr Bestandteil ihres Lehrplans sei. „Ich bin zufrieden mit der Organisation. Die Kinder sind sehr verantwortungsbewusst und nehmen ihre Aufgaben ernst“, betont sie.

Die Steckbriefe der 18 Kandidaten wurden nach den Winterferien in den Schulenausgehängt, so dass sich die 2323 Wahlberechtigten ein Bild von den zukünftigen Parlamentariern machen konnten. Mit nur einer Stimme pro Schüler wurde nunmehr am Mittwoch an den teilnehmenden Schulen in separaten Wahlkabinen gewählt. Die zwölf bereits amtierenden Mitglieder des KJP und Grundschüler, die im Workshop der letzten Kinderkonferenz ausgebildet wurden, waren als Helfer eingesetzt und durften den Wahlvorgang leiten.

Der Tag verlief erfolgreich: Von den 2323 Wahlberechtigten haben 1173 Schüler an den teilnehmenden Schulen für den jeweiligen Kandidaten mit den aus ihrer Sicht besten Zukunftsplänen gestimmt. Da nur eine einzige Stimme pro Person benötigt wurde, um Mitglied im Parlament zu werden, konnten alle 18 Kandidaten am Ende des Tages ihren Erfolg in der Stadtverwaltung gemeinsam feiern.

In diesem Jahr wurde zum ersten Mal gewählt. Die bisherigen zwölf Parlamentarier waren in den vergangenen Jahren ernannt worden, dürfen jedoch als Übergangsregelung ihr Mandat behalten und die Erfahrungen und ihr Wissen an die neuen Mitstreiter weitergeben, bis in zwei Jahren wieder neue Mitglieder gewählt werden. „Dank der Wahl an verschiedenen Schulen gibt es nun eine breitere Verteilung in Strausberg. Die Aufgaben können nun auf mehrere Schultern verteilt werden“, sagt Anja Looke, die Kinder- und Jugendsozialarbeiterin der Stadt.

Das bereits seit 2011 bestehende KJP ist in der Hauptsatzung der Stadt Strausberg verankert. Damit haben die jetzt 30 Schüler – 32 Sitze wären in dem Gremium möglich – wesentliche Rechte der Meinungsäußerung und Mitbestimmung. Auch in den regelmäßigen Ausschusssitzungen der Stadtverordnetenversammlung haben die Kinder und Jugendlichen Rede- und Antragsrecht. „Viele Städte ziehen nun nach“, sagt die Sozialarbeiterin Looke.

„Es sind alles sehr heimatverbundene Schüler, die, wenn sie erwachsen sind, sehr vertraut mit der Stadt sind“, fügt sie hinzu. Aus den ehemaligen Mitgliedern wurden zum Teil Stadtverordnete und Politikstudenten. Nun liegt es an den neuen Parlamentariern, ihre Ziele wie zum Beispiel kostenloses Schulessen umzusetzen.