Von dem am 18. Januar neu eröffneten Palmyra-Imbiss bleibt nicht viel übrig. © Foto: Feuerwehr Strausberg

Ein Imbiss-Container brennt in der Bahnhofstraße. © Foto: Feuerwehr Strausberg

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Ein Imbiss-Container in der Bahnhofstraße ist am Donnerstagmorgen in Brand geraten.

Die Freiwillige Feuerwehr Strausberg wurde 4.12 Uhr alarmiert. Die Brandbekämpfung erfolgte mit zwei C-Strahlrohren, erklärte Stadtwehrführer Uwe Schmidt. Die Feuerwehr Strausberg war mit 25 Einsatzkräften und sechs Einsatzfahrzeugen vor Ort. Die Eggersdorfer Kameraden unterstützten mit elf Einsatzkräften.

Der Palmyra-Imbiss wurde am 18. Januar von einem syrischen Flüchtling neu eröffnet.