Chef erspart Angestelltem die Haftstrafe

Mandy Oys

Oranienburg (MOZ) 680,50 Euro sollte ein 36-Jähriger zahlen, um einer Gefängnisstrafe zu entgehen. Er wurde per Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Neuruppin gesucht – wegen Betruges. Den Mann griff eine Streife Donnerstagmorgen gegen 1 Uhr in der Berliner Straße auf. Der Mann konnte nicht zahlen, berichtet Polizeisprecher Stefan Rannefeld. Aber der Chef des 36-Jährigen konnte. Er erschien in der Wache mit der geforderten Summe und ersparte seinem Angestellten damit 40 Tage Ersatzfreiheitsstrafe.