Erneut teure Autos aufgebrochen

Mandy Oys

Hohen Neuendorf (MOZ) Um die Airbags zweier Autos in der Straße Am Spargelfeld zu stehlen, zerstörten Unbekannte die Schlösser der Autos. „Die Türschlösser wurden gestochen“, sagt Polizeisprecher Stefan Rannefeld. Das bedeute, ein Bolzen werde hineingebohrt und das gesamte Schloss herausgerissen, so Rannefeld. Aus dem BMW, der in derselben Straße geparkt war, wurde zudem eine Seitenscheibe eingeschlagen. Aus diesem Wagen stahlen die Täter das gesamte Sportlenkrad inklusive Airbag.