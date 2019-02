Handwerk kämpft um Nachwuchs

Markus Kluge

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) 28 Gesellen in unterschiedlichen Gewerken sind Ende vergangener Woche von der Kreishandwerkerschaft Ostprignitz-Ruppin freigesprochen worden. An diesem Sonnabend suchen die Handwerksbetriebe nach weiterem Nachwuchs, denn der ist nach wie vor schwer zu finden.

Mit einem lachenden und vielleicht auch einem weinenden Auge hat Gunhild Brandenburg, Geschäftsführerin der Kreishandwerkerschaft Ostprignitz-Ruppin, die Freisprechung der Gesellen in Alt Ruppin erlebt. Von den 38 Prüflingen, haben 28 ihren Abschuss bestanden. Und alle Absolventen mit ihren Angehörigen waren auch zur Feierstunde gekommen. So viele wie nie waren dabei, als Landrat Ralf Reinhardt (SPD), die Innungsobermeister und Vertreter der Prüfungsausschüsse die Zeugnisse an Metallbauer in den Fachrichtungen Konstruktionstechnik und Nutzfahrzeugbau, an Mechatroniker und Friseure übergaben.

Mit einem weinenden Auge hat Brandenburg die relativ geringe Zahl der Absolventen gesehen. „Eigentlich müssten es wesentlich mehr sein“, sagte sie. Nicht nur, weil die Betriebe mehr Azubis gebrauchen könnten, sondern auch, weil Tischler, Maler und Lackierer im Kreis nicht mehr freigesprochen werden. Denn die Zahl dieser Gesellen hierzulande war in den letzten Jahren so gering, dass die Handwerkskammer Potsdam die Prüfungsausschüsse an anderen Orten konzentriert hat.

Nicht so gut fielen in diesem Jahr auch die Abschlussnoten der Prüflinge aus. Zehnmal wurde die Note drei und 18 mal die Note vier notiert. „Ich bin jetzt über vier Jahre bei der Kreishandwerkerschaft. Das war das erste Mal, dass wir bei der Freisprechung keine Geldprämie für sehr gute Leistungen vergeben konnten“, bedauert Brandenburg. Woran das liegt, kann sie nur mutmaßen. „Die Ausbildungsprofile haben sich sicher etwas geändert. Aber sie sind nicht schwerer geworden“, sagt sie. Nicht auszuschließen sei, dass die Vorbildung aus den Schulen nicht gerade das Non plus ultra war. Aber: Trotz dieser Leistungen sind fast alle Gesellen von ihren Betrieben übernommen worden oder haben eine andere Stelle gefunden, wo sich jeder weiter qualifizieren kann. Laut Brandenburg sehen sich nur noch zwei der Absolventen nach einem Job um.

Auch Unternehmen suchen händeringend weiter nach Nachwuchs. An diesem Sonnabend werden sich bei der Bildungsmesse „Deine Zukunft beginnt“ am Oberstufenzentrum Ostprignitz-Ruppin knapp 40 Handwerksbetriebe aus der Region und viele weitere Unternehmen vorstellen (siehe Infokasten). Die Schuld daran, dass das Handwerk in den vergangenen Jahren in der Gesellschaft an Stellenwert verloren hat, sieht Brandenburg vor allem in der Politik. Dort habe das Handwerk kaum eine Lobby. Zudem sei die Förderpolitik, vor allem für kleine Betriebe, miserabel. Häufig gebe es nur Förderungen ab einer Investition ab 60 000 Euro, die aber kaum ein kleinerer Betrieb anstrebt. Zuschüsse ab Kosten von 20 000 Euro wären laut Brandenburg viel sinnvoller. Eine solche Förderung habe es im Rahmen der nachhaltigen Stadtentwicklung schon gegeben, und diese sei sehr gut angenommen worden. Das Programm wurde allerdings eingestellt. „Dabei ist das Handwerk eine tragende Schicht in der Gesellschaft. Die Betriebe sind Steuerzahler, führen Körperschaftssteuer ab und schaffen Arbeitsplätze. Das darf man nicht vernachlässigen“, betont die Geschäftsführerin und fordert ähnliche Angebote. Zudem dürfe niemand vergessen, dass, wenn jemand Probleme mit Gas oder Wasser in seinem Gebäude hat, er in Deutschland Hilfe von einem Fachmann bekommt. „In vielen anderen Ländern, auch in Europa, gibt es das schon nicht mehr. Das ist eine Qualität, die gewürdigt und erhalten werden muss“, sagt Brandenburg.