Einmal Meerjungfrau sein

Alexandra Gebhardt

Brandenburg (MOZ) Einmal schwerelos mit einer eigenen Flosse wie Arielle, die Meerjungfau durchs Wasser gleiten – diesen Kindheitstraum können sich die Brandenburger schon bald im Marienbad erfüllen. Die „Mermaid Kat Academy“, die erste Meerjungfrauenschule der Welt, bietet hier gleich mehrere Kurse für Jung-Nixen an, den ersten am Sonntag, 10. März, um 13.30 Uhr sowie 15.30 Uhr. Meerjungfrauentrainerin Sandra Völzer vermittelt den Teilnehmern dabei in einem ersten Mini-Nixen-Kurs alle Basics, die für einen idealen Einstieg als Meeresbewohner nötig sind. Los geht es mit einem kurzen Theorieteil an Land, ehe die Meeresfrischlinge sich in die Fluten stürzen und lernen, mit ihrer neuen Flosse umzugehen und sich wie eine Nixe unter Wasser zu bewegen. Gute Schwimmfähigkeiten bei Erwachsenen sowie der Besitz des Bronze-Abzeichens bei Kindern sind deshalb Pflicht. Teilnehmer sollten zudem in Besitz einer eigenen Meerjungfrauenflosse vom Mermaid Kat Shop sein, können alternativ aber auch eine Mietflosse im Schwimmbad buchen. Buchbar sind die jeweils eineinhalbstündigen Kurse für 45 Euro plus Schwimmbadeintritt unter www.meerjungfrauen-schule.de – allerdings erst wieder für den 21. April und den 18. Mai. Alle Kurse für den 10. März sind bereits ausgebucht.