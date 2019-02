Herbe Niederlage für JSV-Schüler-Team

Rainer Thümmel

Schwedt Beim Landesliga-Heimspiel der JSV-Tischtennis-Schüler waren die Gäste vom TTC Finow Gewo III zweifellos favorisiert und gewannen auch mit 10:7.

Der Auftakt im JSV-Doppel lief für Mahmoud El-Khatib und Arne Seelig gut an. In den beiden ersten Sätzen dominierten sie gegen Leonie Machner/Elias Kraatz. Dann fanden die Eberswalder besser ins Spiel und erreichten den 2:2-Ausgleich. Aber El-Khatib und Seelig behielten die Nerven und gewannen den fünften Satz mit 11:9.

Danny Gottschalk und Rio Sternkiker konnten im zweiten Doppel gegen Luisa Bernitz/Annelie Bath nur in einem Satz überzeugen und unterlagen 1:3.

In den ersten Einzeln musste El-Khatib den ersten Satz gegen Bernitz abgeben, gewann die folgenden aber relativ ungefährdet. Auch Seelig musste den ersten Satz gegen Machner in der Verlängerung mit 13:15 abgeben. Obwohl Seelig weiterhin gut mithielt, behielt sie auch in den folgenden beiden Sätzen mit 11:8 die Oberhand. Die nächsten beiden Spiele brachten schon eine Vorentscheidung. In einem sehr knappen Match, in dem alle Sätze in die Verlängerung gingen, konnte sich Bath mit 3:1 gegen Gottschalk durchsetzen und Sternkiker wurde durch Kraatz deutlich beherrscht.

In der zweiten Runde sorgte vor allem El-Khatib dafür, dass das Spiel weiterhin offen blieb. Gegen die Eberswalder Nummer Eins, Leonie Machner, wandelte er einen 0:2-Rückstand noch in einen 3:2-Sieg um. Auch Seelig spielte konzentriert und druckvoll und erreichte mit seinem Sieg ohne Satzverlust sogar wieder einen 4:4-Zwischenstand für sein Team.

Aber Gottschalk und Sternkiker konnten auch hier nicht überzeugen und verloren. Eine zu ängstliche Spielweise, gepaart mit Mängeln in der Beinarbeit und taktischen Fehlern, konnte gegen offensive Finower nicht zum Erfolg führen.

Am Ende stand dann eine 7:10-Niederlage für den JSV – immerhin eine Steigerung zum Hinspiel (3:10) vor allem erzielt durch El-Khatib und Seelig.

Es ist auch wieder gelungen, in Verbindung mit dem Landesliga-Punktspiel ein Freundschaftsvergleich der Nachfolge-Mannschaften durchzuführen. Auch hier erwiesen sich die Gäste aus dem Barnim als spielstärker. Omar El-Khatib, Lennard Zielke, Arved Schifter, Nicole Masur und Endrew Lange erzielten zwar einige knappe Resultate, zwangen ihre Gegner auch manchmal in den fünften Satz, aber einen Sieg fuhr nur Arved Schifter ein. Das Endresultat lag bei 1:10. Man merkt schon, dass bei den JSV-Eleven die Erfahrung durch fehlenden Spielbetrieb fehlt.