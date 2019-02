Fünf Notaufnahmen sind bedroht

Ulrich Thiessen

Potsdam (MOZ) In Brandenburg sind an fünf Kliniken die Notaufnahmen bedroht. Das erklärte die gesundheitspolitische Sprecherin der SPD, Britta Müller, auf der ersten Krankenhauskonferenz ihrer Fraktion.

Durch die neuen Vorgaben an die Notfallmedizin müssten die Kliniken in Wolterdorf, Rüdersdorf, das Sankt Marienkrankenhaus in Brandenburg an der Havel, das Lutherstift in Seelow und das Krankenhaus Lehnin die Notaufnahmen schließen oder Abschläge für Notfälle zahlen. Laut Müller muss schnellstmöglich von den Möglichkeiten der Landeskrankenhausplanung Gebrauch gemacht werden, um Sonderregelungen für die betroffenen Häuser zu schaffen.

Der Vorsitzende der Landeskrankenhausgesellschaft, Detlef Troppens, erklärte, dass an so vielen Stellschrauben gedreht werde, dass die Kliniken überfordert sind und man sich künftig auch an Insolvenzen wird gewöhnen müssen. Er warnte davor, dass mit den Schlagworten Qualitätssicherung und Fallzahlen eine Kapazitätsbereinigung betrieben werden soll.

Der Vorsitzende der Krankenhausgesellschaft äußerte sich auch skeptisch zu einer gemeinsamen Krankenhausplanung mit Berlin. Brandenburg brauche eine eigene. Abstimmungen mit Berlin seien begrüßenswert. Allerdings seien in Berlin Überkapazitäten aufgebaut worden, die auch auf Patienten aus dem Nachbarland abzielen. Es sei inakzeptabel, im Berliner Umland kleine Kliniken zu schließen. Einerseits unterhalten einige dieser Häuser Standorte im ländlichen Raum. Andererseits wachse der Speckgürtel und rechtfertige entsprechende Kliniken.

Troppens forderte eine Debatte darüber, was der Umbau von Kliniken im ländlichen Raum zu stationär-ambulanten Versorgungszentren bedeutet. Die stationäre Behandlung dürfe nicht geschwächt werden. Andernfalls gelinge es nicht, Fachkräfte in diese Region zu ziehen. Ohne stationäre Kapazitäten gebe es auch keine ambulante Versorgung mehr.