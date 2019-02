Volleyball-Mädels ohne Satzverlust

Steffen Trobisch

Zepernick Volleyball pur erwartete die Zuschauer beim Volleyday in Zepernick. Sieben Spiele standen an, fünf davon mit den Zepernicker Mannschaften und am Ende ging der Abend mit 15:0-Sätzen sehr erfolgreich aus.

Die beiden Mannschaften SG Einheit Zepernick II (Landesliga) und SG Einheit Zepernick III (Landesklasse) starteten erfolgreich in ihre Spiele. In der Landesliga traten sie gegen die SV Hohen Neuendorf an, in der Landesklasse waren die Damen von Blau-Weiß Brandenburg die Gegner für die Dritte. Beide Spiele konnten souverän mit jeweils 3:0 gewonnen werden.

Dann warteten mit SC Potsdam IV (Landesliga) und SC Potsdam V (Landesklasse) die Gegner aus der Landeshauptstadt. Auch in diesen Spielen konnten die Barnimerinnen mit jeweils 3:0 dominieren. Damit konnte die Zweite der Zepernickerinnen die Tabellenführung nach 20 Spielen mit fünf Punkten vor Strausberg behaupten. Für die Dritte aus Panketal bedeutete der Sieg gegen die Tabellennachbarn eine Vergrößerung des Punktabstandes und die Sicherung des dritten Platzes, der zur Relegation für die Landesliga führen kann.

Am Abend traten die Damen der Regionalliga gegen die Damen des SV Energie Cottbus an. Obwohl die Tabellenkonstellation (Vierter gegen Zehnter) eigentlich keine Fragen aufkommen lassen sollten, waren die Panketalerinnen gewarnt ob des Trainerwechsels in Cottbus. Neue Trainer bedeuten häufig andere taktische Spielweisen. Doch die Mädels der Einheit waren nach der kompletten Pleite gegen den Tabellenzweiten BVV hoch motiviert. Zwar musste der Ausfall von Hauptangreiferin Nele Trobisch und Kapitän Tamara Robrecht verkraftet werden, doch mit Marika Birr durfte neue Power im Angriff erwartet werden.

Im ersten Satz begannen die Mädels auch sofort druckvoll. Eine Serie von acht Punkten bei Aufschlag von Malin Krause und guten Angriffen von Shakti Trewin über Diagonal sowie Marika Birr auf Außen brachte hier die Vorentscheidung. Zwar konnte Cottbus noch mal drei Punkte herankommen (16:13), danach wurde das Sideout von den Panketalerinnen jedoch immer gehalten und der Satz ging mit 25:16 zu Ende. Im zweiten Satz führten kleine Unkonzentriertheiten dazu, dass es beim 21:21 noch einmal spannend wurde. Doch dann besannen sich die Panketalerinnen und holten sich durch starke Aufschläge von Thea Janich die Führung zum 23:22 zurück. Cottbus konnte zwar noch einen Punkt holen, die Zepernickerinnen machten dann jedoch den Sack zum 25:23 zu und gewannen auch den dritten mit 25:19.

Zur wertvollsten Spielerin wurde durch den Cottbusser Trainer Eisenträger Neuzugang Marika Birr gewählt.