Ein einziger Fehlversuch im gesamten Wettkampf

Torsten Bergk

Angermünde (MOZ) Der USC Viadrina hat beim 23. Pokalturnier der TSG Angermünde mit vier Gewichthebern bei nur einem einzigen Fehlversuch eine geschlossene Mannschaftsleistung gezeigt und sich in der Teamwertung den 2. Platz gesichert.

Der USC musste ohne dem erkrankten Maximilian Sarkissow auskommen. Insgesamt hatten 53 Starter aus dem Land Brandenburg zu diesem traditionellen Pokalturnier gemeldet, das in Erinnerung an den ehemaligen Vereinsvorsitzenden der TSG Angermünde, Lothar Treder, von der Gewichtheberabteilung ausgerichtet wird.

Natalie Meyer begann für den USC den Wettkampf. Insgesamt konnte sie im Reißen (37/39/40) und im Stoßen (46/48/50) jeweils drei gültige Versuche für sich verbergen und es standen insgesamt 90 kg im Zweikampf zu Buche. Im Reißen stellte sie dabei ihre Bestleistung ein.

Moritz Hammer wollte es ihr gleichtun. Im Reißen (47/50/52) gelang ihm das. Die im dritten Versuch erreichten 52 kg waren für ihn auch neue Bestleistung. Im Stoßen (60/63/63) musste er den zweiten Versuch bei 63 kg als ungültig im Protokoll vermerken lassen. Im dritten Versuch bewältigte er dann aber die Last und somit hatte er 115 kg (ebenfalls neue Bestleistung) im Zweikampf erreicht.

Laura Viol zeigte an der Hantel wie immer ein sicheres Auftreten. Ihr glückten drei gültige Versuche im Reißen (51/54/55) – einer mit der Technikhöchstnote 9,0 von der gesamten Veranstaltung. Weiter ging es so auch im Stoßen (60/65/70) mit drei gültigen Versuchen.

Letzter im Aufgebot des USC Viadrina war Jeremy Meyer. Er hatte eine schwere Last zu tragen. Alle seine Teamkameraden hatten einen bravourösen Wettkampf an dem Tage gezeigt und auf die Bühne gebracht. Aber wie es sich zeigte, konnte er nicht nur mit dieser „Bürde“ umgehen – sondern im Gegenteil, es motivierte ihn. Zur Freude seiner Trainer Daniel Gips und Marcel Viol brachte er ebenso drei gültige Versuche im Reißen (57/60/62) auf die Bohle. Und so ging es auch im Stoßen (75/80/83) weiter.

Damit sicherte sich in der Einzelwertung Laura Viol den 1. Platz, Jeremy Grießmann und Natalie Meyer den 2. Platz und Moritz Hammer den 7. Platz. „Eine tolle Mannschaftsleistung“ schätze Marcel Viol die Leistungen seiner Schützlinge ein. Hinter dem AC Potsdam (943,7 Punkte) konnte der USC Viadrina mit 903,4 Zählern und deutlich vor dem TSV Schwedt (694,91) einen sicheren 2. Platz mit nach Frankfurt nehmen. Gleichzeitig konnten damit bei diesem Wettkampf Moritz Hammer, Jeremy Grießmann und Laura Viol schon die geforderten Normen für die Teilnahme an den Deutschen Meisterschaften im Herbst in ihr Startbuch eintragen lassen.

„Auch wenn wenige Bestleistungen fielen, da wir uns auf die Technik konzentrierten, um die Norm für die DM zu erreichen, was ja auch erfolgreich war, bin ich von den Sportlern begeistert. Bei Natalie Meyer fehlten da nur noch fünf Punkte, aber dies ist in einem der nächsten Wettkämpfe zu schaffen“, lautete das Resümee von Trainer Daniel Gips. Die nächste Möglichkeit hat sie schon am kommenden Sonnabend, da findet der erste Durchgang der Athletikliga in Frankfurt statt.