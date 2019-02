B 1 Bowler im A 10 Center

© Foto: Yannick May

Harry Conrad, Yannick May

Wildau Nachwuchs und Senioren haben auf der Anlage im A10 Center in Wildau ihre Landesmeisterschaften in den Team-Disziplinen ermittelt. Die B 1 Bowler Schöneiche gewannen dabei ein halbes Dutzend Medaillen.

Bei den Doppelmeisterschaften der Jugend A und B waren die Randberliner Bowler mit zwölf Akteuren am Start – zum Teil als B-1-Duo, zum Teil mit Spielern anderer Vereine. In der männlichen B-Jugend gelang Kilian Boy dabei mit Max Lorenz vom TSV Chemie Premnitz ein Start-Ziel-Sieg. Sie erzielten in den acht Spielen (Vorrunde+Finale)2864 Pins und somit einen Schnitt von 179,0.

Dramatisch ging es im Kampf um Bronze zu, hatten die Schön-eicher Riccardo Lorenz/Emil Nonn doch exakt die gleiche Pinzahl aufzuweisen wie Lukas Krüger und Damon Andrä vom SBC StrikeMarker (2141/133,81). Deshalb wurde ein sogenanntes Roll-Off gespielt, das die Kleinmachnower mit dem letzten Wurf entschieden.

Rocco Arndt und Paul Kreißig (Schöneiche) wurden Achte (100,7). Im Dreierfeld der gleichaltrigen Mädchen holten Alexandra Hardt/Selina Jasmin Wagner von der BSG Pneumant Fürstenwalde Silber (111,79).

In der Jugend A waren Justine Alexandra Behr und Chereen Mercedes Raab, die erstmals für die B1 Bowler antraten, nach der Vorrunde Dritte, gewannen im Stepladder-Finale das Duell gegen die viertplatzierten Lea Marie Michael/Celina Krüger (Kleinmachnow) mit 26 Pins Vorsprung, mussten im Kampf um Silber aber Janine Korte/Sophie Lang (Premnitz/StrikeMarker) mit sieben Zählern den Vortritt lassen (146,14). Der Titelging an das Premnitzer DoppelLara Lorenz/Pauline Krause (202,42), Katja Junghans/Celine Kloos (Pneumant) wurden Sechste (126,9).

Bei der männlichen Jugend A hatten der Schöneicher Dustin Rausch und sein Partner Nicklas Fritze vom BC Strike Eisenhüttenstadt nach der Vorrunde nur zwei Pins Rückstand auf Paul Purps/Hannes Ploewka (Chemie Premnitz), übernahmen nach der Pause sogar die Führung, mussten aber das letzte Spiel verloren und sich mit Platz 2 zufrieden geben (194,31).

Lucas Pagel/Yannick May holten unangefochten Bronze (182,56), Paul und Viktor Simon (alle Schöneiche) waren in ihrem ersten A-Jugend-Jahr bereits nach der Vorrunde ausgeschieden (7./160,0). Florian Schulz/Ramon Marx belegten Rang 5 (156,69), Tobias Halko/Florian Hübner (alle BSG Pneumant) wurden Zehnte (125,6).

Ebenfalls in Wildau traten 29 Teams bei den Landestitelkämpfen der Senioren im Trio an. Dabei ging nicht nur um die Platzierungen, sondern auch um die Tickets für die deutschen Meisterschaften vom 25. Mai bis 2. Juni im US-Fun-Boling in der Hamburger Wagnerstraße.

Bei den Seniorinnen B setzten sich Sabine Kulske (BV Storkow), Eva Klocksiem (StrikeMarker) und Doris Gassmann (1. BV Guben) nach neun Spielen mit 4567/169,17:3925/145,37 gegenUlrike Dächsel, Silvia Nüßler (beide B 1 Bowler) und Marita Gläser (Pneumant) durch und gewannen den Titel. Bei den Seniorinnen A erreichten Manuela Kunze (BSG Pneumant), Heidi Bösler und Heike Schwerin (StrikeMarker) als Dritte die Finalrunde und holten letztlich auch Brone (4002/148,22).

Das mit Abstand größte Feld gab es mit 13 Teams bei den Senioren A. Die Vorjahressieger Thomas Körner, Robert Seelbinder und Thomas Witt aus Kleinmachnow ließen nichts anbrennen (5412/200,44) und sicherten erneut die Qualifikation für die Meisterschaften in Hamburg. Die Silbermedaille ging an Frank Noack (Pneumant), Rene Leschke (Eisenhüttenstadt) und Heiko Wespa (JBF 2000 Frankfurt/187,4), während Jörg Kassel/Frank Rabis/Norbert Schröder und Hans Günter Patzak/Holger Napieraj/Thomas Bennek im Finale noch auf die Plätze 5 (181,26) und 6 (176,74) zurückfielen. Andreas Richard/Heiko Gensch/Harry Conrad (alle Schöneiche) hatten als Siebte die Endrunde knapp verpasst (176,0).

Bei den Senioren B waren im Vierer-Finale die Premnitzer und Schöneicher Trio unter sich. Landesmeister wurden Burkhard Woicechowski, Sandor Lövesz und Joachim Scheeffer (190,3). Letzterer hatte mit 267 Pins in der sechsten Runde auch für das höchste Einzelspiel gesorgt. Für die B 1 Bowler belegten Frank Kißmann/Reinhrad Plath/Heiner Stellenberg (180,52) und Bernd Stiebitz/Ralf Donath/Detlev Klepping (167,78) die Plätze 2 und 4, Volker Beetz, Jörg Kulske und Christian Ruhwald vom BV Storkow wurden Achte (158,40).