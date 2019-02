Bauern knüpfen Insektenschutz an Bedingungen

Markus Kluge

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Auch die Landwirte in Ostprignitz-Ruppin sind dazu bereit, sich für den Schutz von Insekten einzusetzen, der derzeit bundesweit diskutiert und für den ein Volksbegehren in Brandenburg angeschoben wird. „Der Vorstand des Kreisbauernverbandes Ostprignitz-Ruppin sieht hierin große Chancen, um gemeinsam mit dem Land, Naturschutzverbänden, Imkern und Wissenschaftlern sinnvolle Ergebnisse zu erzielen, die für alle Seiten zufriedenstellend sind“, teilte Kreisbauernverbands-Geschäftsführerin Maria Mundry am Mittwoch mit.

Nach Einschätzung der Bauern sei es aber mit dem Anlegen von Blühstreifen und Mähverboten nicht getan. „Es müssen Biotopverbünde geschaffen werden, und auch ein offener Misthaufen dient dem Insektenschutz“, so Mundry. Die Landwirte seien dazu bereit, sie müssten aber von ihrer täglichen Arbeit leben können. Dieser Einsatz müsse laut dem Verband „als Dienstleistung für die Gesellschaft und die Artenvielfalt entgeltlich honoriert werden“. Das heißt: Die Bauern möchten für diesen Schutz Geld sehen. Laut Mundry seien aber nicht nur die Landwirte allein gefragt. Jeder müsse in seinem Garten oder auf seinem Betriebsgelände Flächen schaffen, die für Insekten attraktiv sind. Dafür bieten die Landwirte auch Wiesenmischungen an.

In Brandenburg prüfen die Naturschutzverbände Nabu und BUND derzeit, ob sie ein Volksbegehren zur Rettung der Artenvielfalt starten. In Bayern ist ein solches bereits erfolgreich gestartet. Innerhalb von zwei Wochen haben mehr als 950 000 Menschen dafür unterschrieben. Sie fordern die Vernetzung von Lebensräumen von Tieren, die Erhaltung von Hecken, Bäumen und kleinen Gewässern in der Landwirtschaft, den Erhalt und die Schaffung blühender Randstreifen an allen Bächen und Gräben, den Ausbau der ökologischen Landwirtschaft, die Umwandlung von zehn Prozent aller Wiesen in Blühwiesen, die pestizidfreie Bewirtschaftung aller staatlichen Flächen sowie die Aufnahme des Naturschutzes in die Ausbildung von Land-und Forstwirten.(kus)