Rot-Rot-Grün plant Paritätsgesetz für Landtag

dpa

Erfurt (dpa) Nach Brandenburg will jetzt auch die rot-rot-grüne Koalition in Thüringen mit einem Paritätsgesetz alle Landesparteien dazu bringen, etwa genauso viele Frauen wie Männer für ihre Wahllisten aufzustellen. Ein entsprechender Entwurf werde derzeit zwischen den Regierungsfraktionen abgestimmt, sagte ein Sprecher der Grünen-Fraktion am Donnerstag. Zuvor hatten die Zeitungen der Funke Mediengruppe darüber berichtet.

Erst Ende Januar hatte Brandenburg als erstes Bundesland ein entsprechendes, bundesweit einzigartiges Gesetz verabschiedet. Damit werden Parteien aufgefordert, für Landtagswahlen gleich viele Männer und Frauen aufzustellen.

In Thüringen soll das Gesetz noch nicht für die kommende Landtagswahl am 27. Oktober gelten. Nach Angaben des Grünen-Fraktionssprechers werde derzeit auch ein Vorschlag diskutiert, die Zahl der Wahlkreise im Land zu halbieren, damit die Parität auch bei den Direktmandaten gilt.