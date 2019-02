Der Marsch Richtung Titel geht weiter

Lukas Häring

Schöneiche (MOZ) In der Volleyball-Regionalliga Nordost der Männer gewann die TSGL Schöneiche II ihr Heimspiel gegen den USV Potsdam standesgemäß mit 3:0 (25:15, 25:17, 25:14) und führt die Tabelle fünf Runden vor Saisonende weiter mit fünf Punkten Vorsprung auf den TSV Spandau und neun auf den USC Magdeburg an.

Die Gastgeber mussten zwar auf Mannschaftskapitän und Stimmungsmacher Robert Brandt verzichten, aber Tomek Groß erwies sich als nahezu gleichwertiger Ersatz. Nach dem deutlichen ersten Satz wehrten sich Gäste im zweiten bis zum 14:14, ehe eine Aufschlagserie von Rico Kohlrabi die Schöneicher nach vorn brachte. Zudem profitierten sie von der Verletzung von USV-Libero Toni Piotrowski. Der dritte Durchgang war dann wieder eine klare Angelegenheit für den Spitzenreiter, der sich ganz nebenbei auch für die glatte Niederlage aus der Vorsaison revanchierte, als sich die Mannschaft nach der vorangegangenen Faschingsparty, da allerdings auswärts, regelrecht blamiert hatte.

In diesem Jahr marschiert die TSGL II also weiter schnurstracks in Richtung Meistertitel in der4. Liga. Der nächste Schritt soll am 2. März im Heimspiel gegen die SG Prieros/Königs Wusterhausen getan werden.