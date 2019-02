Vorrunde mit 13 Fünf-Satz-Spielen

Udo Arendholz

Beeskow (MOZ) Christopher Kleinod von der SG Speichrow hat die mittlerweile 19. Auflage des Top-12-Turniers der Tischtennis-Kreisregion Süd gewonnen. Im Finale behielt er glatt in drei Sätzen gegen Ricardo Saldana (Preußen Beeskow) die Oberhand. Schon in der Vorrunde hatte es dieses Duell gegeben.

Fast die gesamte Spitze der Rangliste der Staffel Süd war der Einladung nach Beeskow gefolgt. Gerd Lehmann (Preußen Beeskow) nahm den Platz von Dietmar Gnädig (SG Speichrow I) ein. In zwei Gruppen ging es um die Halbfinalplätze.

In der Gruppe A hatten Michael Gorran (Blau-Weiß Lieberose) und der gesetzte Carlo Hartmann (FSV Beeskow) am Ende je 4:1 Siege zu Buche stehen. Das direkte Duell hatte der Kreisstädter gleich zum Auftakt über die volle Distanz gewonnen. Mit Bernd Schulze (BTTV Elektro Sztankovics), dem ebenfalls gesetzten Toralf Bischof (Preußen Beeskow) und Rene Kirschke (SV Tauche reihte sich ein Trio mit je 2:3 Punkten auf den Plätzen 3 bis 5 ein. Detlef Schulze (Preußen) hatte nur gegen seinen Namensvetter gewonnen.

In der Gruppe B waren Christopher Kleinod und Ricardo Saldana der Konkurrenz überlegen. Dem gesetzten Robert Tiedge (Blau-Weiß Lieberose) blieb trotz der Erfolge über seinen Vereinskollegen Udo Korn, Gerd Lehmann und den sieglosen Frank Wolf (TTV Oegeln) – übrigens jeweils mit 3:2 –, die in dieser Reihenfolge die Plätze 4 bis 6 belegten, der Sprung in die Finalrunde verwehrt.

Nach dem spannenden, teilweise dramatischen Vorrundenverlauf mit 13 Fünf-Satz-Spielen – in der Gruppe A entschied das direkte Duell zwischen Bernd Schulze und Bischof (3:1) über die Plätze 3 und 4 – standen die beiden Halbfinalpaarungen fest. Hartmann, der mit einem Sieg im letzten Vorrundenspiel Kleinod hätte aus dem Wege gehen können, aber 2:3 gegen Bischof unterlag, traf im für die meisten Zuschauer vorweggenommenen Finale auf den Speichrower Favoriten. Vier Sätze lang verlief das Duell ausgeglichen, im fünften setzte sich Christopher Kleinod doch recht deutlich mit 11:4 durch. In der anderen Partie war Saldana gegen A-Gruppen-Sieger Gorran überraschend deutlich mit 3:0 überlegen.

In den Platzierungsspielen war dann schon etwas die Luft raus. Kein Wunder, denn es war für die Akteure die sechste Begegnung innerhalb von vier Stunden. Rang 11 holte sich Detlef Schulze in fünf Sätzen gegen Frank Wolf, Platz 9 ging nach einem 3:0 über Gerd Lehmann an Rene Kirschke, und Toralf Bischof schlug Udo Korn in vier engen Sätzen um Platz 7. Fünfter wurde Bernd Schulze nach einem 12:10 im vierten Satz über Robert Tiedge.

Blieben die Medaillenpaarungen: Im kleinen Finale kam Michael Gorran mit der defensiven Spielweise von Carlo Hartmann überhaupt nicht zurecht, unterlag dem FSV-Akteur glatt. Und im Endspiel hatte Christopher Kleinod wie schon in der Vorrunde bei seinem 3:0-Erfolg über Ricardo Saldana bis auf den zweiten Satz, den er erst in der Verlängerung mit 13:11 entschied, wenig Mühe, sich den Top-12-Titel zu sichern.