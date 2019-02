Entscheidung über Abstieg im letzten Turnier

Rudolf Heger

Rüdersdorf (MOZ) Beim vorletzten von acht Turnieren der Landesklasse der Damen im Kegeln in Rüdersdorf trafen sich die Damen ist die erste Entscheidung gefallen. Der SV Fehrbellin, mit 3523 Holz Tageszweiter, steht vorzeitig als Aufsteiger in die Landesliga fest. Der Kampf am Ende des Vierfeldes zwischen dem 1. KB Beeskow und dem SSC Storkow bleibt indes spannend.

Gastgeber KC Glück Auf Rüdersdorf gewann sein Heimturnier mit 3577 Holz, beste Spielerin war Stefanie Herrmann mit 907 Zählern (+67). Für den Meister erreichte Meike Erdmann 915 Holz (+75).

Im Abstiegskampf lagen die Beeskower und Storkower Damen nach sechs Turnieren gleichauf. Für die Kreisstädterinnen begann Karin Riemer mit 846 Holz (+6), für den SSC Gundula Jager mit 829. Im zweiten der vier Durchgänge hieß es Katharina Pfaffe gegen Monika Schönberg, und das Duell endete mit einem Patt, beide spielten 853 Holz (+13). Auch im dritten Durchgang zeigte sich, dass beide Team gleichstark sind. Grit Wiedemann spielte für Storkow 877 (+37), Anke Glagau für den 1. KC 881 Holz (+41).

So ging die Beeskowerin Theresa Heger als Ranglisten-Erste mit 19 Punkten Vorsprung in den letzten Durchgang, und alle auf die Bahn ahnten, dass dies für Andrea Richter eine schier unlösbare Aufgabe werden würde. Die Storkowerin kegelte mit 868 Holz (+28) ein gutes Ergebnis, war gegen die Tagestbestleistung der Favoritin (922/+82) aber erwartungsgemäß chancenlos. So ging Platz 3 mit 3502 Holz noch klar an die Kreisstädterinnen, für die SpG Storkow standen letztlich 3427 zu Buche, und so wanderte auch die Rote Laterne wieder in die Storchenstadt.

Beim letzten Turnier in Fehrbellin machen die beiden Mannschaften aus Oder-Spree den Abstieg unter sich aus: Wer dort weiter vorn liegt , bleibt in der Landesklasse.