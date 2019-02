„Kopf hoch, wir schaffen das“

Stephan Dreyse

Strausberg (MOZ) Für die Männer des Volleyballclub Strausberg gab es in den ersten Spielen des Jahres in der Landesklasse Nord eine 3:2 gegen die Netzkoppers Königs Wusterhausen II und eine 1:3-Niederlage gegen den SV Lindow-Gransee III.Und das alles ohne ihren Trainer Erwin Wetzel.

Schon zu Beginn des Jahres war klar, dass die Strausberger Clubvolleyballer in der Landesklasse zunächst ohne Trainer Erwin Wetzel auskommen müssen. Nach einer Operation befindet sich Wetzel derzeit in der Reha. „Doch schon im vergangenen Jahr zeigten die Jungs, dass sie ohne mich gewinnen können“, gab sich Wetzel recht zuversichtlich.

Nach einer längeren Winterpause, die besonders in den jüngsten Wochen mit intensiveren Trainingseinheiten gespickt war, wollten die Männer das in sie gesetzte Vertrauen bestätigen. In der Sporthalle des Strausberger Fontane-Gymnasiums ging es vor heimischer Kulisse gegen die Gäste aus Königs Wusterhausen und Lindow-Gransee.

Die erste Partie des Tages machten die Gäste unter sich aus. Mit 3:1 gewann dabei der SV Lindow-Gransee III recht deutlich. Für die VCS-Truppe ging es in der folgenden Partie gegen die Netzhoppers II aus Königs Wusterhausen aufs Feld. Voller Motivation wollten die Volleyballer zeigen, was in ihnen steckt. Nach einem guten Auftakt mit 25:19 schwächelten sie im zweiten Satz etwas (25:27). Sie fingen sich und gewannen den dritten Satz mit 25:19. Im nächsten Durchgang gab es zahlreiche Eigenfehler. Das führte zum 18:25-Satzverlust. Den entscheidenden Durchgang gewannen sie mit 15:6. Für die Tabelle hieß das: zwei Punkte.

Es folgte das zweite Tagesspiel gegen den SV Lindow-Gransee III. Nach einem guten Start mit 25:23 schwächelten die Strausberger jedoch zunehmend. Die Stände 22:25, 15:25 und 18:25 machten nur deutlicher, dass die Luft raus war. Die Partie ging mit 1:3 verloren.

Sogleich begann die Fehlersuche unter André Heinz und Immanuel Kühn, die als erfahrene Spieler in den VCS-Reihen übergangsweise Erwin Wetzel als Trainer ersetzten. „Das letzte Tagesspiel war wirklich unglücklich, wir haben es uns selbst einfach zu schwer gemacht“, sagte André Heinz in einer ersten Einschätzung. Dass die Schiedsrichter so manches Manöver nicht gesehen und gepfiffen hätten, sei da eher Nebensache gewesen. „Schon die erste Partie konnten wir nur im Tie-Break gewinnen“, erinnert Immanuel Kühn. Zudem seien zwei Ausfälle spürbar gewesen, blieben so doch kaum Optionen auf Wechsel. Einigen Mitspielern sei anzumerken gewesen, dass sie körperlich am Ende waren und einen Wechsel gebraucht hätten, ergänzt Kühn.

„Kopf hoch, wir schaffen das“, motivierte Kühn seine Mitspieler noch einmal. Es gelte zu beweisen, dass sie auch ohne Erwin Wetzel klarkommen. Zuletzt kam dem Interims-Trainerduo bei der Vorbereitung auch Hilfe von Nils Feuerstack zu, der die Frauen in der Landesliga trainiert. „Er gab noch mal wichtige Impulse, wofür wir ihm sehr dankbar sind. Es ist super, dass es in einem Verein unter den Teams so läuft“, sagt André Heinz, der auch einen kleinen Ausblick wagte: „Die Basis ist gut.“

Ziel ist es, den derzeit neunten Tabellenplatz zu festigen und zu verbessern. Punkttechnisch sei nach oben kein so großer Abstand, während auf die verbleibenden Ränge noch einiger Abstand bestehe.

Erfolgreicher lief es für die Frauen des VC Strausberg: Sie kamen mit zwei Siegen und damit sechs Punkten aus Brandenburg zurück. Damit festigen sie ihren zweiten Tabellenplatz in der Landesliga Nord. Im Spitzenspiel des Tages VC Strausberg (Tabellenzweiter) gegen die Damen I von SV electronic Hohen Neuendorf (Tabellendritter) wollten die Strausbergerinnen ihren Sieg aus dem Heimspieltag wiederholen. Der erste Satz war eines Spitzenspieles würdig und ging knapp mit 26:24 an Strausberg. Im zweiten Satz war durch die Verletzung von Gerlind Salabarria auf Strausberger Seite am Ende etwas der Wurm drin. Er ging mit 20:25 nach Hohen Neuendorf. Durch ein konzentriertes Spiel ging der dritte Satz schließlich nach Strausberg mit 25:21 Zählern.

Im vierten Satz lief ab dem Aufschlag schließlich alles für die VC-Frauen, die mit 8:1 in Führung gingen. Diese Führung ließen sich die Gäste aus der grünen Stadt am See nicht mehr nehmen und gewannen den Satz 25:12 und das Spiel 3:1.

Im zweiten Spiel gegen die Sportfreunde Brandenburg 94 bekamen dann Spielerinnen ihre Einsatzmöglichkeit, die an diesem Tag zuvor etwas kurz gekommen waren. „Um sich zu beweisen“, ergänzte Trainer Nils Feuerstack. Gegen den Vorletzten der Tabelle wurde es am Ende ein deutliches 3:1 (25:15, 22:25, 25:23, 25:17) und damit ein fast schon obligatorischer Sieg.