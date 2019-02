Erdtanks und Betonreste der Roten Armee freigelegt

Friedhelm Brennecke

Oranienburg (MOZ) Bis auf einige kleine Restflächen ist die Kampfmittelsuche auf dem Gelände, auf dem die Woba in der Weißen Stadt mehr als 300 Wohnungen errichten will, abgeschlossen. Explosive Hinterlassenschaften wurden dabei nicht gefunden. Dafür traten aber andere Überreste des ehemaligen Kasernenareals der Roten Armee zum Vorschein. Massive Betonbrocken, Teile von Stützwänden und verschiedene Armierungen.

Die Arbeit der Bombensucher hat aber auch noch ein paar Überraschungen zu Tage gefördert – nämlich große Metallbehälter oder Erdtanks. Hinter einem Bauzaun verborgen, ist ein solches Exemplar inzwischen freigelegt worden, ein anderes befindet sich noch im Boden. „Damit hatten wir nicht gerechnet“, sagt Stephan Bernard vom Oranienburger Baudezernat. Die Stadt kümmert sich unter Koordinierung von Bernard darum, das große Gelände für die Vorhaben der Woba baureif zu machen.

Immerhin waren die rostigen und teilweise löchrigen Tanks leer. Was genau sich darin einst befunden haben mag, darüber könne nur spekuliert werden. Gefährliche Stoffe, wie Öl oder Benzin, waren es nach erstem Augenschein offenbar nicht. Bernard vermutet, dass es Regenwassertanks gewesen sein könnten. „Wir werden das aber noch genauer untersuchen und das Gelände dort beproben lassen“, versichert er.

Das östliche Baufeld an der nördlichen Walther-Bothe-Straße, auf dem die Woba die ersten 80 Wohnungen errichten will, ist von allen störenden Hinterlassenschaften inzwischen beräumt. „Wir erwarten in Kürze die Bau- oder Teilbaugenehmigung für den ersten Komplex mit sechs Häusern“, sagt Woba-Geschäftsführer Bernd Jarczewski. Erste Aufträge seien unterdessen submittiert worden. Wenn nicht noch ein plötzlicher Wintereinbruch drohe, könnte im März der erste Spatenstich für das bisher größte Neubauvorhaben der Woba in der Weißen Stadt erfolgen. Das jedenfalls hofft der Woba-Chef. (bren)