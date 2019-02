Noch wird weiter abgerissen

Jan-Henrik Hnida

Frankfurt (Oder) (MOZ) Sozial sanieren statt weiter abreißen – das ist die Strategie für den künftigen Stadtumbau. Doch zuvor wird noch bis 2020 das abgerissen, wasdie Stadtverordneten 2017 beschlossen hatten. An vier Standorten in der Stadt rollen demnächst die Bagger an.

„Wir haben unsere Blöcke im Johannes-Kepler-Weg 8 bis 13 bereits an die Abrissfirma übergeben, Ende Februar beziehungsweise Anfang März beginnt dort der Abriss“, informiert Franziska Wegner von der städtischen Wohnungswirtschaft (Wowi). Außerdem werden die Blöcke in der Seelower Kehre 9 bis 11 und 19 bis 24 in diesem Jahr „komplett leergezogen“. Der Abriss erfolge im Frühjahr 2020.

„Ab Dienstag findet der Abriss der Wohngebäude in der Thomasiusstraße 16 bis 26 statt“, berichtet zudem Birgit Schmieder von der Wohnungsgenossenschaft Woge Süd. Weitere Rückbauten seien nicht geplant.

„In Frankfurt herrscht weiterhin ein starkes Überangebot an Wohnungen im Verhältnis zu nachgefragten Haushalten“, so Regina Haring von die Wohnbau. Jeder Quadratmeter Leerstand koste die Genossenschaft zirka zwei Euro im Monat. Dieses Geld fehle für „Sanierungs- und Verschönerungsarbeiten“. 2019 sei der Rückbau im Langen Grund 28 bis 34 (zwei Wohnblöcke) in Vorbereitung. 2020 folgen die Wohnhäuser Langer Grund 46 bis 54a (drei Blöcke). Nach dem in den zurückliegenden Jahren wohnblockweise zurückbaut wurde, konzentriere sich der Leerstand der Wohnbau momentan vor allem auf Einraumwohnungen.

Derzeit gibt es in Frankfurt rund 33 000 Wohnungen der großen Wohnungsunternehmen. Das von den Stadtverordneten verabschiedete Integrierte Stadtentwicklungskonzept (Insek) sieht für den Zeitraum 2018 bis 2020 den Abriss von bis zu 860 Wohnungen vor. Darüber hinaus jedoch gilt für den Wohnungsbestand zunächst der vom Oberbürgermeister im Mai 2018 entschiedene Abrisstop. Auch wenn nach wie vor 8,5 Prozent der Wohnungen leer stehen, will die Stadt „innehalten und beobachten“, wie René Wilke das Umsteuern formulierte.

In Cottbus liegt die Leerstandsquote bei 6,3 Prozent (Angaben von 2017). Trotzdem findet Franziska Wegner von der Wowi, dass die Frankfurter Quote nicht schlecht sei. „Im Vergleich zu den 20 Jahren davor ist das ein niedriger Wert.“ Insgesamt hat die Oderstadt mehr als 10 000 Wohnungen abreißen müssen.

Abhängig von der weiteren Bevölkerungsentwicklung soll es nun darum gehen, den Wohnungsbestand „an die Nachfragen und Anforderungen der Zukunft anzupassen“, so die Stadt-Pressestelle. Dies solle auch durch Wohnungszusammenlegungen oder Grundrissänderungen, geschossweisen Teilrückbau sowie den Einbau von Aufzügen geschehen.

Darüber hinaus geht es um den Erhalt preiswerten Wohnraums, um die steigende Nachfrage ausreichend befriedigen zu können. „Diese Herangehensweise markiert einen Wendepunkt im Stadtumbau der Oderstadt“, so die Pressestelle der Verwaltung – vom flächenhaften hin zum „qualitätsvollen Rückbau“. Bei einer deutlich negativen Bevölkerungsentwicklung könne es auch zukünftig „in Einzelfällen zum Rückbau ganzer Gebäude kommen“, informiert die Pressestelle.

Bezüglich neuer Wohngebiete plant die Stadt die zahlreichen Baulücken und brach liegenden Flächen zu nutzen. Der steigenden Nachfrage nach Baugrundstücken – vor allem Einfamilienhäuser – soll mit Bebauungsplänen in den Stadtteilen Süd – „Neue Gartenstadt Süd“ – und Neuberesinchen – „Wohnungsbaustandort Jungclaussen-Viertel“ – begegnet werden.