Neue Männer braucht der Chor

Heike Weißapfel

Hohen Neuendorf (MOZ) „Neue Männer braucht das Land!“, sang einst Ina Deter. Der Chor Cross Over geht noch einen Schritt weiter: Er braucht neue Männer, die singen können und wollen. Nicht, weil die „alten“ etwa zu alt wären, sondern weil sie zu wenige sind.

Das Verhältnis 35 Frauen und 7 Männer ist in Schieflage. Deshalb hat sich der Chor eine fröhliche Postkartenaktion ausgedacht, berichtet Chorsprecher Lan Böhm. Es gibt drei verschiedene Motive, die mal die Männer ansprechen, mal die Frauen: „Liebe Männer: Hört Ihnen Ihre Frau einfach nicht zu? Schenkt Ihnen niemand Gehör? Das muss nicht sein. Kommen Sie zu uns – erheben Sie Ihre Stimme und werden Sie gehört – als Mitsänger im Pop-Jazz-Chor Cross Over.“ Oder so: „Gleichberechtigung ist uns ein wichtiges Anliegen. Daher streben wir eine Erhöhung der Männerquote in unserem gemischten Pop-Jazz-Chor Cross Over an. Erheben auch Sie Ihre Stimme und werden Sie unser neuer Quoten-Mann!“ Und schließlich: „Liebe Damen: Lust auf einen Mädels-Abend, aber die bessere Hälfte ist zu Hause und stört? Wir haben dafür die Lösung: Schicken Sie Ihre Männer einfach zu uns in den Pop-Jazz-Chor Cross Over und schon haben Sie einmal pro Woche Zeit für sich!“

In Hohen Neuendorfer Geschäften und Briefkästen landen die Karten in diesen Tagen. Der Chor Cross Over ist zwar in der Region bekannt. Die Sängerinnen und Sänger mit ihrem Leiter Sven Manuel Ratzel möchten aber alle Interessierten zu einer öffentlichen Probe in den Rathaussaal einladen. Diese findet am Mittwoch, 27. Februar, um 20 Uhr statt.(hw)