Ticket nach Wittstock gelöst

Manuela Bohm

Rathenow (MOZ) Fantasy ist das bevorzugte Literaturgenre von Leonie Sandt. Die Grundschülerin ging als Gewinnerin aus dem westhavelländischen Regionalentscheid des diesjährigen Vorlesewettbewerbs hervor. Die Schulsieger aus der Region trafen sich am Mittwoch in der Rathenower Stadtbibliothek zum Lese-Wettkampf.

Bundesweit rangen 600.000 Sechstklässler im 60. Vorlesewettbewerb um den Sieg und die Teilnahme an der nächsten Stufe. In ihrer Rathenower Weinberg-Schule hatte sich Leonie bereits durchgesetzt, genauso wie neun weitere Schüler an ihren jeweiligen Bildungseinrichtungen. In der Stadtbibliothek tat sich die Weinberg-Schülerin abermals hervor. Leonie stellte dort als selbstgewählte Lektüre „Londons geheimster Zirkel“ von Barbara Laban vor. Am 16. März nimmt sie am Bezirksentscheid in Wittstock teil.

In zwei Runden mussten sich die Kinder im hiesigen Regionalentscheid behaupten. Im ersten lasen sie aus einem selbstgewählten Buch vor, danach aus dem für sie fremden Buch „Für immer Alaska“ von Anna Woltz.