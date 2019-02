Kripo schließt Ermittlungen nach Vermisstensuche ab

Frank Groneberg

Müllrose (MOZ) Die Kriminalpolizei hat nach dem Tod eines in Müllrose vermissten älteren Mannes die Ermittlungen eingestellt. Die rechtsmedizinische Untersuchung des am Wochenende geborgenen Leichnams hatte ergeben, dass der Tod ohne Fremdeinwirkung herbeigeführt worden ist.

Die Angehörigen und Freunde haben jetzt zumindest Gewissheit: Bei dem am Wochenende im Katharinensee geborgenen Leichnam handelt es sich eindeutig um die sterblichen Überreste jenes 83 Jahre alten Mannes, der seit dem Abend des 8. Januar in Müllrose vermisst worden ist. Das ist das Ergebnis der rechtsmedizinischen Untersuchung, die seit Dienstagnachmittag vorliegt. „Die Rechtsmedizin hat die Identität des Mannes eindeutig bestätigt“, sagt Kriminalhauptkommissar Andreas Rosin, Leiter der Kriminalpolizei im Polizeirevier Eisenhüttenstadt.

Die Obduktion des Leichnams habe weiterhin ergeben: Der Rentner ist eindeutig ertrunken. „Wir schließen im Ergebnis der Untersuchung jede Fremdeinwirkung aus“, erklärt An­dreas Rosin. „Der Tod ist entweder durch einen Suizid oder durch einen Unfall herbeigeführt worden – beides ist möglich.“ Laut den Ermittlungen der Kriminalpolizei sei ein Freitod wahrscheinlicher, „aber das ist nicht zu beweisen“. Nach MOZ-Informationen litt der 83-jährige seit längerem unter einer schweren Krankheit. Wie der Kripo-Chef bestätigt, hatte der Rentner eine kurze schriftliche Notiz hinterlassen, die da­rauf hindeutet, dass er freiwillig aus dem Leben scheiden wolle. Diese Notiz befindet sich in den Ermittlungsakten.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu dem Vermissten- und Todesfall inzwischen abgeschlossen. Es würde nur weiter ermittelt, wenn der Verdacht auf eine Straftat bestünde, erläutert Kriminalhauptkommissar Andreas Rosin. Doch wie erwähnt schließt die Polizei jede Fremdeinwirkung aus. „Und ein Suizid ist keine Straftat, daher gibt es für die Kriminalpolizei keinen Grund, weiter zu ermitteln.“

Die Suche nach dem Rentner hatte die Polizei über Wochen beschäftigt. Der Mann war am Abend des 8. Januar durch Angehörige als vermisst gemeldet worden. Da er wegen seiner schweren Krankheit unbedingt auf Medikamente angewiesen war, hatte die Polizei sofort eine groß angelegte Suche eingeleitet. Bereitschaftspolizisten hatten unter anderem die Ufer der Müllroser Gewässer abgesucht, Suchhunde wurden eingesetzt, ein mit einer Wärmebildkamera ausgerüsteter Hubschrauber flog die Stadt und die Umgebung ab. Erfolglos. An den nächsten Tagen befragten Kriminalisten Angehörige und Nachbarn, versuchten, mögliche Wege des Rentners nachzuvollziehen, durchsuchten die Umgebung des Wohnhauses und das weitere Umfeld.

Am 15. Januar wurden die Polizisten dann fündig: Im Uferbereich des Katharinensees entdeckten sie das Fahrrad des 83-Jährigen. Daraufhin verstärkte die Polizei ihre Suche wieder und konzentrierte sich auf den Katharinensee. Taucher der Bereitschaftspolizei Potsdam suchten an zwei Tagen den Katharinensee ab. Sie mussten sich auf ihren Tastsinn verlassen, da der Boden etwa einen halben Meter hoch mit Schlamm bedeckt und die Sicht gleich null ist. Am 18. Januar fuhren dann zum einen Polizisten in einem Motorboot die Schilfgürtel des benachbarten Großen Müllroser Sees ab. Zum anderen suchten Beamte einer Spezialeinheit der Potsdamer Bereitschaftspolizei den Katharinensee mit Hilfe eines kamerabestückten Quadrocopters – das ist eine Drohne mit vier Rotoren – aus der Luft ab. Am vergangenen Wochenende wurde schließlich der inzwischen aufgetriebene Leichnam im Katharinensee entdeckt.