Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Das Buch wird nie wieder gelesen, die CD ist oft genug gehört worden; aber beides ist zu schade zum Wegschmeißen? Hennigsdorfs Stadtbibliothek bietet die Lösung.

Bis Sonnabend, 2. März, können bis zu fünf Bücher oder Tonträger abgegeben werden. Für den dafür ausgegebenen Coupon können in der Woche vom 4. bis 9. März Literatur oder Musik eingetauscht werden. Das Angebot der Bücherei im alten Bahnhof, Bahndamm 19, richtet sich nicht nur an eingetragene Leser, sondern an alle Hennigsdorfer. Geöffnet ist montags und freitags von 11 bis 17, donnerstags bis 18 und sonnabends von 9 bis 12 Uhr.