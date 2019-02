Polizei geht nicht von Entführung aus

Odin Tietsche

Hennigsdorf (MOZ) Der Verdacht einer möglichen Kindesentführung in Hennigsdorf hat sich bislang nicht erhärtet. „Es gibt keine objektiven Hinweise, die den Verdacht bestätigt hätten“, erklärte Polizeisprecherin Ariane Feierbach am Donnerstagnachmittag auf Nachfrage dieser Zeitung.

Am Mittwochmorgen hatten zwei Kinder in der Fontaneschule in Hennigsdorf die Lehrer darüber informiert, dass sie auf dem Weg zur Schule gesehen hätten, wie ein Mädchen in ein Auto gezerrt wurde. Daraufhin leitete die Polizei umgehend umfangreiche Suchmaßnahmen ein. „Wir konnten allerdings weder weitere Zeugen noch mögliche Spuren am Tatort, so wie etwa Gummiabrieb durch quietschende Reifen oder ähnliches, entdecken“, so Feierbach.

Da bis zum späten Donnerstagnachmittag auch bundesweit für diesen Zeitraum kein Kind als vermisst gemeldet wurde, sei „die Alarmbereitschaft der beteiligten Kollegen aufgehoben“ worden.

„Es ist durchaus möglich, dass die Kinder etwas gesehen haben. Aber das kann natürlich auch ein Vater mit einer bockigen Tochter gewesen sein, was von den Kindern einfach falsch interpretiert wurde“, nimmt Ariane Feierbach die Grundschüler in Schutz. Ein Hinweis auf eine Straftat „gebe es jedenfalls nicht“.