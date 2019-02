Katzenadel in der Brandenburghalle

Sandra Euent

Paaren/Glien (MOZ) Der Verein Berliner Pro-Kat. e.V. hat für das Wochenende 2. und 3. März den Katzenadel in den Erlebnispark Paaren eingeladen. Aus ganz Deutschland haben Katzenbesitzer zugesagt, ihre Schönheiten zu präsentieren. Die Wertungsrichter aus Frankreich und Deutschland werden alle Hände voll zu tun haben, um mit kritischen Augen die schönsten Katzen und Kater zur Präsentation auf der Bühne auszusuchen. Aber nicht nur der schönste Adel konkurriert, sondern auch die normale Hauskatze findet ihren Platz auf der Ausstellung und kann einen Pokal oder eine Schleife gewinnen.

Außerdem werden verschiedene Katzenrassen und ihre Besonderheiten vorgestellt und alle Fragen zur Anschaffung und Haltung der Schmusetiger beantwortet. Überhaupt ist die umfassende Information Hauptanliegen des Vereins und der Expertin am Info-Stand kann man ein Loch in den Bauch fragen. Auch die zahlreichen Händler mit Katzenbedarf stehen den Besuchern mit Rat zur Seite. An beiden Tagen ist von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Eintrittspreise: Erwachsene 5 Euro, Kinder 2 Euro, Familien mit mehreren Kindern erhalten Rabatt.