Sandra Euent

Schönwalde-Dorf (MOZ) Am 2. März wird um 19 Uhr eine neue Ausstellung in den Galerieräumen von kreativ e.V. in der Dorfstraße 7, in Schönwalde-Dorf eröffnet. Unter dem Titel: re:aktion zeigt der Falkenseer Künstler Wolfgang Sterrer Malerei und Grafik.

Wolfgang Sterrer kann in Berlin und im Havelland auf zahlreiche Ausstellungen zurück blicken. Aktuell ist seine Teilnahme an der Gruppenausstellung im Museum in Falkensee. Sein Atelier befindet sich in der Zitadelle Spandau. Er ist in Österreich geboren, seit den frühen Siebziger Jahren künstlerisch tätig und war mehrere Jahre Dozent im Bereich künstlerische Bildung an der VHS Falkensee und der Förderschule Falkensee.

Wolfgang Sterrer schreibt über sich: „ In meiner künstlerischen Arbeit versuche ich die großen Themen der Zeit zu verarbeiten: Umweltzerstörung, Intoleranz, Fanatismus sowie allgemeine Unruhe der Welt.“

Die Ausstellung ist bis zum 7. April zu den Öffnungszeiten Di. und Mi. 15 bis 17 Uhr, Do. 15 bis 21 Uhr und So. 10 bis 12 Uhr zu sehen.