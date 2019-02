Farbenfrohe Blumenvielfalt

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Zumindest von den Temperaturen her hat der Frühling schon einmal ein kleines Vorspiel gegeben. Und nach dem Grau in Grau der vergangenen Wochen wächst die Sehnsucht nach etwas Farbe. In manchen Gärten und Vorgärten zeigen sich schon so manche Frühlingsvorboten. Und auch in Viviens Blumenstübchen am Bauernmarkt wird die Sehnsucht nach Farbe gestillt. Dort gibt es Frühlingsblumen in allen möglichen Variationen. Allerdings sind sie noch eher für geschützte Räume geeignet, denn noch ist der Winter nicht vorbei. Foto: Gerrit Freitag