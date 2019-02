Luft-Blicke aufs Amt Schlaubetal

Frank Groneberg

Müllrose (MOZ) Wer die Amtsverwaltung Schlaubetal an ihrem Sitz in Müllrose besucht, kann dort seit mehr als 20 Jahren von oben auf die zwölf Orte des Amtes herabschauen. Das ist also zunächst mal nichts Neues. Seit dieser Woche aber sind die Ansichten der zwölf Orte im Treppenhaus und auf den Fluren des Verwaltungsgebäudes ganz andere als bisher, ganz neue, höchst aktuelle. Denn der Müllroser Freizeit-Fotograf Lutz Boltz hat von jedem der Orte neue Luftbilder „geschossen“. Und diese können ab sofort im Haus der Amtsverwaltung betrachtet werden.

Fünfmal sei er im vergangenen Jahr mit seiner Kamera am Himmel über dem Schlaubetal unterwegs gewesen, erzählt Lutz Boltz. „Zum Glück gab es 2018 viel Sonne, also ideales Fotowetter.“ Die Hitze habe aber auch einen engen zeitlichen Rahmen gesetzt, denn: „Wir konnten nur am frühen Morgen und am Abend fliegen. Tagsüber hätte die schnell aufsteigende heiße Luft das kleine Flugzeug zu sehr in Bewegung gebracht, da hätte ich nicht ruhig fotografieren können.“ Und auch die besonders langgezogenen Dörfer hätten den Piloten und ihn vor große Herausforderungen gestellt: „Es ist wirklich nicht einfach, solche Dörfer auf ein Bild zu bekommen. Wir sind ja sehr tief geflogen, damit man auch die einzelnen Häuser noch gut erkennen kann.“

Amtsdirektor Matthias Vogel gefallen die neuen Luftbilder sehr gut. Er hatte den 61 Jahre alten Pensionär damit beauftragt, die zwölf Orte aus der Luft festzuhalten. „Es ist ja auch schön für die Bürger, wenn sie auf den Bildern ihre Häuser wiederfinden“, sagt Lutz Boltz. Momentan fotografiert er am liebsten ganz irdische Dinge: Sein Steckenpferd ist die Hochgeschwindigkeitsfotografie, platzende Luftballons zum Beispiel oder auch fallende Wassertropfen.

Wer die Luftbilder von Lutz Boltz erwerben möchte, kann sich direkt an die Amtsverwaltung Schlaubetal wenden.