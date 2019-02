Verhärtete Fronten in Neuehütte

Marco Marschall

Neuehütte Wenn der blaue Robur des rbb heute um 15.30 Uhr in Neuehütte einrollt, dürfte er allein auf die Dorfbewohner treffen. Einige von ihnen hatten Unmut am Verkauf des Gemeindehauses geäußert und hoffen nun auf öffentlichen Druck. Dem wollte sich Britz-Chorin-Oderbergs Amtsdirektor Jörg Matthes bisher auch stellen, nimmt nun aber wieder davon Abstand. Entgegen bisheriger Ankündigungen werde er nicht an der Aufzeichnung fürs Fernsehen zu diesem Streitthema teilnehmen. Das hat er auf Nachfrage der Märkischen Oderzeitung am Donnerstag mitgeteilt. Grund dafür sei, dass Gegner der Verkaufsentscheidung die Kommunalaufsicht und das Innenministerium eingeschaltet hätten und strafrechtlich relevante Vorwürfe gefallen seien. Damit sei, so Matthes, ein Abriss des Gesprächskanals bewusst provoziert worden. Welche Vorwürfe er meint, sagt er nicht.

Dass das Verfahren die nächsthöhere Verwaltungsebene beschäftigt, bestätigt der Landkreis Barnim. „Die Rechtmäßigkeit der Verwaltungshandelns im Zusammenhang mit der Veräußerung des Gemeindehauses Neuehütte wird derzeit im Rahmen eines kommunalaufsichtlichen Beschwerdeverfahrens geprüft. Dazu haben wir die Amtsverwaltung zur Stellungnahme aufgefordert“, teilt die Pressestelle des Landkreises auf Anfrage mit.

Argumente für den Verkauf des Gebäudes, der laut Jörg Matthes seit etlichen Jahren diskutiert wurde, hat der Amtsdirektor dennoch zusammengetragen. So sei das Gebäude 2018 nur acht Mal genutzt worden. Außerdem verfüge die 2300-Seele-Gemeinde Chorin, mit der anstehenden gemeindlichen Nutzung des Sportlerheims von Brodowin über fünf Treffpunkte. Wie das Amt vorrechnet, wäre das ein Gemeindehaus auf 460 Einwohner.

Einen Verkaufspreis für das Gebäude im 125 Einwohner großen Neuehütte nennt Matthes nicht. Dieser sei nicht öffentlich. Allerdings liege er „deutlich über dem Wertgutachten“. Darin seien 15 000 Euro veranschlagt gewesen.

Außerdem weist der Amtsdirektor indirekt auf fehlendes kommunalpolitisches Engagement in Neuehütte hin. Sechs der sieben Choriner Ortsteile würden über einen Ortsbeirat verfügen. Da es in Neuhütte keinen gibt, übernehme die Choriner Gemeindevertretung diese Position. Diese hatte sich nach Antrag des Interessenten für den Verkauf des Gemeindehauses entschieden. Anliegender Spielplatz und die Buswendeschleife blieben davon unberührt.