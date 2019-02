SPD wappnet sich für Aufholjagd

Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Nach vielen Rückschlägen richtet die Frankfurter SPD den Blick wieder nach vorn. Die Partei will ein Bürgerbüro in der Innenstadt eröffnen. Auch die Kandidatensuche für die Kommunalwahl läuft auf Hochtouren. Am Montag und Dienstag rang die Basis aber erst einmal um Inhalte.

Im Café des AWO-Seniorenheimes ging es bereits auf 20 Uhr zu. Da driftete die Diskussion zum Kommunalwahlprogramm im SPD-Ortsverein Süd wiederholt ins große Ganze ab. Von Unternehmensansiedlungen in Bayern war da plötzlich die Rede. Von Waldspaziergängen und was das mit unserem Gesundheitswesen zu tun hat. Und von mehr Disziplin, die an den Grundschulen vonnöten sei, um etwas gegen den Fachkräftemangel zu tun. Der Unterbezirksvorsitzende und Sozialdezernent Jens-Marcel Ullrich schaute nervös auf die Uhr. Irgendwann ging er dazwischen: „Es ist ja schön, sich über den intergalaktischen Weltfrieden auszutauschen. Aber so kommen wir hier heute nicht durch“, rief er lakonisch zur Ordnung. Womit er wieder den Fokus auf jene 217 Zeilen Wahlprogramm lenkte, mit denen die SPD am 26. Mai um Stimmen werben will.

Trotz Zeitungsannonce saßen nur 18 Mitglieder und Interessierte am Montagabend mit am Tisch. Dennoch war zu spüren: Die Sozialdemokraten haben wieder Lust am politischen Diskurs und am Mitgestalten. Schließlich konnten sie in dieser Hinsicht zuletzt nicht allzu viele Akzente setzen. Im Stadtparlament geben andere den Ton an. Auch die OB-Wahl ging krachend verloren. Der Kreis an aktiven, politisch erfahrenen Mitgliedern ist spürbar kleiner geworden. Mehrere prominente Gesichter kehrten der Frankfurter SPD den Rücken. Darunter auch Tilo Winkler, der langjährige Fraktionsvorsitzende. Er wechselte zur CDU. Was die Ausgangslage im Wahljahr nicht unbedingt verbessert: Bundesweit sind die Umfragewerte für die SPD – trotz leichten Aufwindes nach der Abkehr von der Agenda 2010 – weiter im Keller.

Doch die Genossen wappnen sich in diesen Tagen für die gefühlte Aufholjagd. Der Ton am Montag war kämpferisch. „Wir müssen den Kräften, die versuchen wollen, alles auf den Kopf zu stellen und auf Krawall gebürstet sind, entschlossen entgegentreten“, erklärte Jens-Marcel Ullrich in Richtung AfD. Mit jeweils zehn Kandidaten in jedem der drei Wahlkreise will die SPD die Wahl zur SVV bestreiten. Noch seien viele Gespräche zu führen, bevor die Listen am 12. März verabschiedet werden, berichtete der SPD-Chef, ohne bereits konkrete Namen nennen zu wollen. Am Montag im AWO-Seniorenheim saßen jedenfalls neben altgedienten auch einige neue, jüngere SPD-Anhänger mit am Tisch. Mit ihnen will die SPD zumindest nicht schlechter abschneiden als 2014; damals holte die Partei 18,7 Prozent.

Zudem will die SPD auch mehr Präsenz in der Stadt zeigen. „Wir sind dabei, eine 90 Quadratmeter große Fläche in der Großen Scharrnstraße anzumieten. Damit hätten wir mitten im Zentrum wieder einen Ort, um mit den Menschen ins Gespräch zu kommen“, so Ullrich. Gegenwärtig teilt sich Frankfurt eine Regionalgeschäftsstelle mit Oder-Spree – mit Sitz in Fürstenwalde.

Zurzeit aber feilen die Sozialdemokraten noch am Wahlprogramm. Geschrieben hat den – mit der Fraktion vorabgestimmten – Entwurf Orchestermusiker Thomas Schmidt. Auf sechs Seiten bezieht die Partei darin zu zehn Themen Stellung. Unter anderem bekennt sich die SPD zum Industriestandort Frankfurt. Sie fordert mehr Geld für den Abbau des Reparaturrückstaus an Schulen und Kitas, sieht einen wachsenden Bedarf an qualitativ höherwertigem Wohnraum, schlägt längere Öffnungszeiten in der Stadtbibliothek vor und unterstützt die Idee einer zweiten Oderbrücke. In dem Entwurf tritt die SPD zudem dafür ein, Sauberkeit und Sicherheit zusammenzudenken. Hier werden neben den Ordnungsbehörden auch Eigentümer in der Pflicht gesehen. „Sicherheit ist zwar kein klassisches Thema für die SPD“, merkte Thomas Schmidt an, doch man dürfe es nicht der AfD überlassen. „Es bewegt die Menschen und dem müssen wir uns stellen“.