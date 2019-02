Dreieinhalb Jahre lang im Clinch

Hans Still

Basdorf (MOZ) Seitdem das Thema Altanschließer den Menschen den Schlaf raubt, hat sich das Verhältnis der betroffenen Wandlitzer zum Niederbarnimer Wasser- und Abwasserverband (NWA) deutlich abgekühlt. Auch Wolfgang Kloß aus Basdorf gehörte dazu. Er will nun damit abschließen.

Der letzte Gerichtstermin mit dem NWA liegt erst Wochen zurück, aber noch immer beschäftigt sich Wolfgang Kloß mit dem Ausgang. „Ich würde mir wünschen, der NWA befasst sich wieder mehr mit seinen eigentlichen Aufgaben und produziert weniger juristische Streitigkeiten“, lautet ein Fazit des 71-jährigen Basdorfers.

Sein Gerechtigkeitsgefühl hatte sich 2015 stark gemeldet, als ihm 21 Jahre nach dem Anschluss ans zentrale Trinkwassernetz eine Zahlungsaufforderung des NWA ins Haus kam. „Ich hatte damals dem NWA eine Einzugsermächtigung für unser Konto erteilte, das galt auch für den ursprünglichen Betrag von 1750 D-Mark“, erinnert sich Kloß noch ziemlich genau. Kloß bezahlte 2015 trotzdem die geforderte Summe, die inzwischen auf 1666,53 Euro angestiegen war. Zugleich legte er Widerspruch ein. „Über 20 Jahre später Rechnungen zu schreiben, das ist einfach inakzeptabel. Im Wirtschaftsleben würde das zum Chaos führen“, echauffiert sich Kloß noch heute. Im Dezember 2015 erhielt die Familie den überwiesenen Betrag überraschend vom Verband zurück, später wurden sie als so genannte „Nicht-Beitragszahler“ teurer veranlagt.

Als dann 2015 das Bundesverwaltungsgericht zur Meinung gelangte, dass Bürger sehr wohl Anspruch auf Vertrauensschutz haben und erwarten dürfen, dass Zweckverbände innerhalb von vier Jahren nach Abrechnung der Leistungen ihre Rechnungen stellen, wähnte sich die Basdorfer Familie nachdrücklich im Recht. Auch hatte Kloß erst vor Wochen in der Zeitung gelesen, der NWA würde laut Verbandsvorsteher Matthias Kunde niemanden in Klageverfahren zwingen.

Das sieht der Basdorfer gänzlich anders, weil er persönlich etwas anderes erlebt hatte. „Ich bin keiner, der unbedingt streiten möchte. Aber man kann doch auch nicht alles mit sich machen lassen“, reagiert Kloß.

Er hatte sich selbst vor Gericht vertreten und auf einen Anwalt verzichtet. Und der Richter hatte ihm in einer Pause signalisiert, er wäre sehr wohl bereit, ihm recht zu geben. „Aber zugleich sagte er mir auf dem Flur, dass der NWA über seine Anwälte sicher in Widerspruch gehen werde. Das bedeutet dann den Gang in die nächst höhere Instanz, dort müssten wir dann einen Anwalt beauftragen.“

Am Ende haben sich die Parteien geeinigt, beispielsweise tragen die Gegner ihre Gerichtskosten selbst. Kloß muss auch keine der zuvor geforderten Zinsen zahlen, die im Gespräch waren. Nachhaltig beeindruckt ist der Pensionär vom Vorgehen der NWA-Anwälte.

Diese hatte beispielsweise einen Befangenheitsantrag gegen den zuständigen Richter gestellt. Von 22 Seiten spricht Kloß, dem angesichts dieser Strategie „Zweifel an der demokratischen Rechtsordnung“ kamen. Mit Rücksicht auf das eigene Lebensalter, das finanzielle Risiko und angesichts der nervlichen Belastungen, die ein weiterer Prozess bedeuten würde, willigte Familie Kloß schließlich in den Vergleich ein. Mit Blick auf den dicken Aktenordner erläutert Kloß diese Entscheidung. „Ich finde, der NWA wird bräsig und bürokratisch geführt, die Kunden stehen jedenfalls nicht im Mittelpunkt. Ich würde mir stattdessen einen wettbewerbsorientierten Kommunalbetrieb wünschen.“ Mit dieser Sicht begrüßt der Basdorfer die jüngsten Bemühungen, dem Verband Leitplanken anzulegen und etwas stärker auf die Arbeit mit ihren Kunden zu orientieren. Beispielsweise könnte sich Kloß die Mitarbeit in einem Kundenbeirat vorstellen. „Ich glaube schon, innerhalb von dreieinhalb Jahren gewisse Einblicke in die NWA-Strukturen bekommen zu haben. Dieses Wissen würde ich gern einbringen.“ Beispielsweise würde gern die umständlich formulierten Satzungstexte zu informativen Erläuterungen umarbeiten lassen.