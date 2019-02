Moderner Dichterwettstreit

MOZ

Bernau (MOZ) Erstaunlich, was man mit der deutschen Sprache so alles anstellen kann! Poetry Slam ist eine moderne Form des Dichterwettbewerbs, der das Konzept der „Offenen Bühne“ mit Poesieabend vereint. Mit selbst verfassten Gedichten, Geschichten oder Monologen werden am Freitag Abend im Paulus Praetorius Gymnasium wieder junge Hobby-Poeten ins Rampenlicht treten. Moderiert wird die Veranstaltung vom Berliner Slammer Lucas Schemenz. Die Schülerband Gymnasiums sorgt dabei für die musikalische Unterhaltung. Nach der ersten Vortragsrunde küren die Zuschauer ihre Favoriten für das Finale. Aus den Reihen der Finalisten wählt das Publikum dann den diesjährigen Gewinner des Dichterwettbewerbes.

Unter dem Namen „bAernau sLam“ veranstalten die Barnimer Freidenker nun seit mehr als acht Jahren Poetry Slams in Bernau und konnten bereits Vertreter zur Berlin-Brandenburg Meisterschaft anmelden. Die Veranstaltung im Gymnasium ist für die Szene jedes Jahr ein Höhepunkt.

Die Kunstform des „Poetry Slams“ soll auf den US-amerikanischen Künstler Marc Smith zurückgehen, der in den 1990er-Jahren die Regeln für die Wettbewerbe festlegte: Der Dichter muss die Texte selbst schreiben und darf beim Vortrag keine Requisiten verwenden. Bei Überschreitung des Zeitlimits gibt es Punktabzug. Seit 30 Jahren wächst nun die Poetry-Slam-Szene in Deutschland und auch der Bernau Slam ist inzwischen relativ bekannt geworden. Beim Paulus Praetorius und beim Wandlitz-Gymnasium soll übrigens das Format sogar Einzug in den Deutschunterricht gehalten haben.

Start: Freitag, 18.30 Uhr, Lohmühlenstraße 26, Bernau; Einlass: 18 Uhr; Eintritt: 1,50 Euro